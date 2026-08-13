環保署9月荃灣推街舖廚餘回收半年　區議員憂容量不足釀鼠患臭味

環境保護署將於下月起，在荃灣川龍街及河背街一帶推行「街舖廚餘回收先導計劃」，為期6個月。計劃涵蓋區內逾100間蔬果舖、肉檔及食肆等街舖，擬設3個收集點、共配置6個120公升廚餘回收桶。不過，荃灣區議員伍俊瑜今日（13日）表示，擔心廚餘桶容量不足、收集時間未能配合商戶運作，更憂慮衛生處理不當隨時引發鼠患及臭味問題，打擊鄰近商戶生意，令計劃難見成效。



環保署在食肆集中的「餐飲小區」設立廚餘回收流動點，以每天定時定點街站的方式收集餐廳廚餘。（香港減廢網站圖片）

根據環保署數據，本港在2024年每日平均有約10,510公噸都市固體廢物棄置於堆填區，當中廚餘佔約三成。環境保護署高級環境保護主任（廚餘及資源回收）莫爾婷今早接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，署方於去年11月至2026年1月期間進行實地考察，發現街舖廚餘回收率偏低，主因是經營者認知不足及回收點距離過遠。而選定荃灣川龍街及河背街一帶，主要是該處街舖集中、潛在廚餘量大、涉獵店舖類型廣，且現時回收參與率偏低。

對於外界關注衛生及異味疑慮，莫爾婷表示，暫定每日上午9時至晚上9時擺放回收桶，承辦商每次前來收集時均會一併連廚餘桶收走並換上乾淨容器，同時會提醒商戶保持環境清潔。署方亦會在計劃實施期間密切留意使用情況，適時調整收集時間或增設回收點，收集到的數據將作為制定長遠街舖廚餘回收策略的依據。

2024年7月4日，環境及生態局局長謝展寰檢視智能廚餘回收桶。(政府新聞處)

廚餘桶容量不足 增加面臨選址困難

伍俊瑜則表示，川龍街及河背街一帶每日產生大量廚餘，雖然大方向上支持回收，但對具體安排存有顧慮。他指出，區內商戶現時多已有聘用承辦商處理垃圾，若回收點距離遠，商戶難有誘因額外抽派人手挑選「菜頭菜尾」並搬運至回收桶，「既然已經有人幫手倒垃圾，點解仲要自己揀出來再倒多一次？」

對於署方僅設3個收集點、共6個120公升廚餘桶，伍俊瑜認為容量「肯定唔夠」，若反應踴躍極易爆滿，但在區內加設回收點又會面臨選址困難，「擺得太入後巷，商戶要搬好遠；擺得太出街口，又會影響隔壁舖頭做生意。」他續說，廚餘帶有食物殘渣，若桶蓋未有密封或清倒不夠頻密，極易散發臭味並吸引老鼠蟲蠅，打擊鄰近店舖營業環境，甚至令本身已多老鼠出沒的後巷鼠患問題雪上加霜。

公屋廚餘機。（資料圖片／梁祖兒攝）

收集廚餘時間未配合實際營商習慣 倡試半年內多試驗

此外，伍俊瑜認為每日上午9時至晚上9時的收集時間未能配合商戶實際營商習慣。部份街市檔口早於清晨4時開始收拾，垃圾承辦商一般在早上7時至10時清倒第一輪垃圾，若廚餘桶上午9時才開放，商戶需額外找地方積聚廚餘；而部份食肆收工時間較遲，晚上9時截止亦未能覆蓋需求。

伍俊瑜建議環保署在6個月試驗期內保持彈性，切勿「死板」限制營運時間，應嘗試不同時段的收貨安排。他強調，計劃能否順利推行，關鍵在於能否降低商戶的額外營運成本及時間，若當局能有效解決臭味、鼠患及距離問題，計劃才具備推廣至全港各區的參考價值。