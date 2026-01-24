土瓜灣「金寶肉食公司」鼠患嚴重　食環署發即時封閉令至徹底滅鼠

食物環境衞生署今日（24日）公布，九龍城區土瓜灣落山道「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，先在上月突擊行動中發現不適當處理豬隻屠體，再在今早發現有多隻活鼠，已發出即時封閉令，飭令即時暫停營業，須徹底清潔並滅鼠，直到署方滿意其衞生情況，才會批准重新營業。



九龍城「金寶肉食公司」因衞生狀況不佳和鼠患嚴重，食環署飭令即時暫停營業。（政府新聞處圖片）

上月巡查發現不當處理豬隻屠體 今發現衞生不佳並有鼠跡

食環署今日公布，位於九龍城落山道48號至50號地下的新鮮糧食店「金寶肉食公司」，在上月的突擊行動中，發現不適當處理豬隻屠體，已即時提出檢控。署方隨後持續跟進及巡查該店，再在今日另一輪突擊行動中，發現衞生狀況不佳並有鼠跡，於是再提出檢控。

須即時暫停營業清潔及滅鼠 食環署滿意才准復業

食環署表示，今早（24日）突擊巡查該店時，發現有多隻活鼠在處所內，衞生不佳及鼠患嚴重，為保障公眾健康，根據《公眾衞生及市政條例》發出即時封閉令，「金寶肉食公司」須即時暫停營業，徹底清潔並滅鼠，直到署方滿意其衞生情況，才會批准重新營業。

食環署店舖附近加強滅鼠 夜間派流動隊治鼠患

食環署又指，已同時加強附近一帶的防鼠及滅鼠工作，包括視察店鋪附近的私人樓宇和其他店鋪，並向相關負責人教育衞生，亦在附近公眾地方加放毒鼠餌，夜間則安排防治鼠患流動隊，針對性在深夜時段捕鼠，以提升控制鼠患工作的成效。