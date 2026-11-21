政府原定今年全年訪港旅客目標為5,380萬人次，按年升約8%。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（21日）在電台節目表示，今年首10個月訪港旅客已錄得逾4,580萬人次，按年增長達12%。考慮到11月及12月向來是傳統旅遊旺季，加上基數較大，她表示對全年旅客人次突破5,500萬有一定信心。



2026年10月17日，雖然重陽節並非內地假期，亦有內地旅客趁周末到港遊玩。圖為高鐵站入境閘口。（資料圖片／葉志明攝）

羅淑佩在商台節目《政經星期六》表示，政府與業界年末會推出連串節日及盛事活動，隨著聖誕亮燈儀式及「香港繽紛冬日節」展開，今年的節日燈飾與光影匯演特別「加碼」，覆蓋尖東、中環、尖沙咀文化中心及太空館外牆，以及下周開幕的銅鑼灣冬日小鎮。

為分流旅客及拉動夜間經濟，今年光影匯演將打破以往僅在特定時段播放十多分鐘的做法，改為每晚8時至11時不間斷播放，延長市民及旅客的逗留時間。

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稱旅遊及餐飲業從業員服務態度大有進步

在文體盛事方面，羅淑佩提到韓國天團Big Bang剛在港完成四場演唱會，其成員亦指世界巡迴演出中從未在單一城市舉辦超過三場，足證香港的吸引力。年底前本港亦有多項國際體壇盛事接踵而來，包括羽毛球世錦賽、Dragon級別帆船賽、中巡網球公開賽，以及12月舉行的WTT乒乓球年終賽、國際賽馬日、國際錦標賽及騎士邀請賽，達致經濟效益與「說好香港故事」的雙重效果。

羅淑佩又指，經歷過疫情後，社會各界更明白經濟與就業的重要性，現時旅遊及餐飲業從業員的服務態度已較以往大有進步。她期望業界能夠做到「細水長流」，營造每星期都有精彩活動的氛圍，讓旅客愛上香港，每次度假都會想起香港。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／鄧倩螢攝）

數間尖東酒店反映住宿高達92%至93%

亞太經合組織（APEC）財長會早前在港順利舉行，而APEC領導人峰會日前亦在深圳圓滿結束。羅淑佩指，香港憑藉國際航運樞紐地位，配合機場接駁及高鐵17分鐘直達深圳的交通優勢，吸引大批參與深圳會議的官方人員、商界領袖及其隨員與家眷，在會議前後取道香港考察、尋找商機或休息。她引述數間尖東酒店的總經理指，近期酒店住宿情況相當理想，入住率高達92%至93%，並認為只要房價合理，訪客均願意租住。

針對過去有部分媒體對香港抱持悲觀態度，甚至質疑香港不安全，羅淑佩反駁指，若香港不安全，各經濟體財長亦不會來港開會。隨著大型國際會議順利召開並發表共同宣言，政商界領袖親身見證香港北部都會區的建設進展、興旺的市道及安定的社會秩序，外界對香港的誤解與抹黑謠言自然不攻自破。她透露，12月初本港還將迎來國際刑警大會及國際奧委會大會等重頭會議，繼續向世界展現本港安全穩定的營商環境。