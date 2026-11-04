演唱會內部票限量、加強管黃牛？羅淑佩：須取平衡　免投資者卻步

每逢本港有巨星舉行演唱會，都有「黃牛」炒賣門票或聲稱出售內部門票。對於加強規管，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（4日）書面回覆立法會，指門票炒賣的成因眾多，涉及市場結構和供求等不同因素，政府須以審慎的態度考慮任何規管方案的影響，並須在市場運作和觀眾體驗之間取得適當平衡，以免令投資者卻步。



每逢本港有巨星舉行演唱會，都有「黃牛」炒賣門票或聲稱出售內部門票。（資料圖片）

羅淑佩。（湯致遠攝）

羅淑佩今日（4日）書面回覆選委界立法會議員管浩鳴質詢指，警方沒有備存在網絡或實體炒賣門票的舉報數字，而康文署在過去三年內並沒有接獲相關舉報。

對於加強規管，例如收緊內部門票比例上限，羅淑佩指，公眾娛樂活動屬於市場行為，而門票炒賣的成因眾多，涉及市場結構和供求等不同因素。政府須以審慎的態度考慮任何規管方案在市場反應、營銷運作、成本效益、實際執行等方面的影響，並在市場運作和觀眾體驗之間取得適當平衡，以免令投資者卻步。

她又指，自2019年7月起，在紅館及伊利沙伯體育館舉行、場次至少四場的節目，康文署已將內銷門票比例上限由80%下調至70%，而近年來不少租用紅館舉行演唱會或大型活動的主辦機構亦有響應，並提供接近甚至超過50%的門票作公開發售。至於啟德體育園，營運公司一般要求主辦機構提供最少50%的門票作公開發售。她又指，政府會積極與業界溝通，適時檢討於康文署場地舉行收費活動的公開發售與內銷門票比例。