山頂光影匯煞停 羅淑佩解釋是經兩周通盤考慮 無迫切需要推展
撰文：江麗盈
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旅發局擬推行的「山頂光影匯」項目，近日引起山頂居民反對，其後停工至今，據最新發展，政府在綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊活動，認為再無迫切需要推展項目。
文體旅局長羅淑佩今晚（29日）出席活動後被問到山頂光影匯項目煞停一事時指，10月初開始工程後，聽到部份居民及行山人士對項目有憂慮，當局隨即與區議員實地視察，在考慮旅遊專員報告、區議員的意見及建議、以及按建議修訂項目後對整體項目吸引程度與效果的影響後，加上香港有其他有吸引力的晚間活動，認為無迫切需要推展項目，不會再推進項目。
羅淑佩今晚出席「香港美酒佳餚巡禮」開幕禮後見記者談及山頂光影匯煞停。她說，旅發局初心是為香港晚間增添吸引旅客的景點，山頂雖然是為人熟悉的景點，但旅客也不一定次次會去，所以旅發局想加入新元素。
她續指，旅發局自4月已與當區區議員主席及部分區議員會面，簡介項目，並在5月至9月向當區居民發信解釋項目理念、交通影響等，至10月初開始工程，聽到部份居民及行山人士對項目有憂慮，旅遊專員隨即與當區區議員進行3次實地考察。
羅淑佩指，在過去兩周經通盤考慮，包括旅遊專員報告、議員意見及建議、以及按建議修訂項目後對吸引程度與效果的影響後，加上香港有其他有吸引力的晚間活動，認為無迫切需要推展項目，不會再推進項目。
中環、尖沙咀、銅鑼灣等有光影項目 山頂燈具可重用
關於工程費用及燈具處理，她指旅發局並非只做一個光影項目，也有其他在中環、尖沙咀、銅鑼灣等有光影項目，燈具可於其他項目重用，由於工程剛開始，未需維修及保養，要花的資源有限，亦屬一早撥予旅發局的資源。