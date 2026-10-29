山頂光影匯煞停　羅淑佩解釋是經兩周通盤考慮　無迫切需要推展

旅發局擬推行的「山頂光影匯」項目，近日引起山頂居民反對，其後停工至今，據最新發展，政府在綜合考慮地區意見、項目經調整後的預期成效，以及現有和即將推出的旅遊活動，認為再無迫切需要推展項目。

文體旅局長羅淑佩今晚（29日）出席活動後被問到山頂光影匯項目煞停一事時指，10月初開始工程後，聽到部份居民及行山人士對項目有憂慮，當局隨即與區議員實地視察，在考慮旅遊專員報告、區議員的意見及建議、以及按建議修訂項目後對整體項目吸引程度與效果的影響後，加上香港有其他有吸引力的晚間活動，認為無迫切需要推展項目，不會再推進項目。



文體旅局長羅淑佩10月29日晚出席活動後被問到山頂光影匯項目煞停一事。（湯致遠攝）

旅遊事務專員陳慧欣10月27日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

羅淑佩今晚出席「香港美酒佳餚巡禮」開幕禮後見記者談及山頂光影匯煞停。她說，旅發局初心是為香港晚間增添吸引旅客的景點，山頂雖然是為人熟悉的景點，但旅客也不一定次次會去，所以旅發局想加入新元素。

她續指，旅發局自4月已與當區區議員主席及部分區議員會面，簡介項目，並在5月至9月向當區居民發信解釋項目理念、交通影響等，至10月初開始工程，聽到部份居民及行山人士對項目有憂慮，旅遊專員隨即與當區區議員進行3次實地考察。

旅遊事務專員陳慧欣10月27日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

旅遊事務專員陳慧欣今日聯同旅發局代表與十多位中西區區議員到山頂盧吉道及夏力道，實地視察旅發局為光影匯項目進行的裝置工程。（文體旅局FB）

羅淑佩指，在過去兩周經通盤考慮，包括旅遊專員報告、議員意見及建議、以及按建議修訂項目後對吸引程度與效果的影響後，加上香港有其他有吸引力的晚間活動，認為無迫切需要推展項目，不會再推進項目。

中環、尖沙咀、銅鑼灣等有光影項目 山頂燈具可重用

關於工程費用及燈具處理，她指旅發局並非只做一個光影項目，也有其他在中環、尖沙咀、銅鑼灣等有光影項目，燈具可於其他項目重用，由於工程剛開始，未需維修及保養，要花的資源有限，亦屬一早撥予旅發局的資源。