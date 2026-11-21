由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。



至中午約12時，方力申已游了12公里並完成第一次補給，狀態仍然良好。約12時38分，他已游出香港水域。而方力申在寒冷天氣下由香港游往澳門，為特殊需要小朋友籌款的善舉，亦在網上收獲不少讚許。



由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步。（讀者盧先生提供）

至中午約12時 已完成12公里

方力申今早在大澳上船出發，到大嶼山最西面的雞翼角開始慈善游，上船前他表示「早啲落水早啲唱歌」，精神飽滿，似未有受寒冷天氣影響。至中午約12時，他已游了12公里，但狀態仍然良好，未見疲態，亦已完成第一次能量補給。但據大會直播畫面，雖不見巨浪，但海浪幅度不輕，畫面不時上下搖晃，而且部分位置水流亦較急。

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

寒天下挑戰 網民：見到啲浪都暈

由於天氣寒冷，有觀看直播的網民留意到方力申在水中游至雙手及身體通紅，令不少觀眾大呼心痛與佩服。亦有網民在直播留言區關注工作人員的狀況，笑言大浪令鏡頭搖晃不定，在旁戒備的小艇人員同樣辛苦，並紛紛留言為方力申打氣。

方力申今次預計游足約9小時的慈善創舉，同樣在社交平台上掀起熱烈討論。不少市民指，天氣冷得連被窩都不想離開，甚至連洗澡亦要猶豫，對於方力申要在冰冷海水中游足35公里感到難以置信，紛紛留言表示「真心respect」、「見到啲浪都暈，仲話游，方力申你係得既」。

有網民重提他於2019年11月曾完成45公里香港環島泳的紀錄，大讚他憑藉知名度與實力大可安穩教水，卻選擇身體力行回饋社會，對家庭有承擔且對社會無私付出，形容他是一個「難得嘅好男人」

凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今日（21日）舉行，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。（凝動香港體育基金YouTube直播截圖）

「方力申港澳慈善游2026」全長35公里，路線由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，旨在為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。方力申日前表示，活動延期兩日後，出發時間亦因應水流計算而由原定的清晨5、6時，調整至上午9時，期望能於下午5時前在澳門登岸。而他在上岸後不足兩小時，便要趕往參與晚上6時舉行的《浪接浪慈善音樂會》。