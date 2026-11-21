現年46歲的方力申，於2025年宣布與葉萱（Maple Yip）結婚，並於2025年年底迎來女兒方愛嘉（Isla），榮升做爸爸後，方力申經常在社交平台分享甜蜜的育兒生活。日前，方力申在社交平台宣布太太再度懷孕，由Isla親手揭曉胎兒性別！



方力申宣布太太再懷孕 Isla親手揭曉胎兒性別

日前，方力申在社交平台分享喜訊，表示「Isla做家姐喇」。影片中記錄了兩個月前，方力申帶同Isla陪太太照超聲波的情景，可見胎兒不時踢腳，非常活潑。

隨後便是性別揭曉的時刻，方力申表示，日前他與母親、弟弟、Isla及太太在醫院，透過「套娃」來揭曉胎兒的性別。由於很多朋友都說他是「極度岳父相」，因此他猜測下一胎會是女兒。與此同時，一旁的Isla急不及待想要打開套娃，一拿上手便立即逐層打開，最後揭曉胎兒的性別原來是男孩！

方力申特別感謝醫生協助安排今次的性別揭曉環節，讓一家人留下既緊張刺激又美好的回憶。

分享太太懷孕經歷 醫生安排多項產前檢測

他亦在文中提到太太今次懷孕的經歷，他指懷孕期間有許多未知之數，不過這次他們再次回到Isla出生的醫院，見到熟悉的醫護人員，他們都倍感安心。

今次醫生除了考慮到太太Maple的身體狀況，亦考慮到方力申已年過40歲，因此為Maple安排了多項無創產前檢測，檢查相當全面。

迎接第二胎添新意義 為下一代挑戰35公里慈善泳

方力申表示，這個時刻對他們一家來說特別珍貴，亦對他參加的35公里港澳慈善泳增添多一重意義。他笑言自己「仔細老婆嫩」，還有父母需要照顧，因此在慈善泳期間會量力而為，亦呼籲大家踴躍捐款，支持基層及有特殊學習需要的兒童和青少年。