由漁護署主辦、海洋公園協辦的「珊瑚白化與修復區域專題研討會」上周三至周五（18至20日）舉行，匯聚了來自全球的珊瑚專家，討論珊瑚白化與修復問題。

本港2022及2024年曾因海水太熱，珊瑚出現嚴重白化。漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華指，今年夏天雖然同樣高溫，但珊瑚狀況良好，惟珊瑚白化主因是氣候變化，個別地區難以應對，所以希望透過研討會「撞啲新嘢出嚟」。

有中大學者表示，獲校方批出資金成立全港首個珊瑚學院基地；浸大學者則警告，珊瑚白化後更為敏感，若人們塗抹防曬霜後，在有白化珊瑚的海域下水，將會進一步損害珊瑚的健康。



氣候暖化將導致珊瑚白化，成為全球珊瑚專家關注的問題。（中大圖片）

由漁護署主辦、海洋公園協辦的「珊瑚白化與修復區域專題研討會」11月18日至20日舉行。（海洋公園提供）

漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華表示，今年珊瑚狀況良好，放下心頭大石。（洪戩昊攝）

今年高溫下珊瑚狀況良好 漁護署朱振華︰放下心頭大石

因海水溫度上升，本港2022及2024年兩度出現較大規模的珊瑚白化，共33個普查地點中，當中有13個錄得白化現象。漁護署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華表示，雖然今年夏天炎熱，但經過密集檢查後發現珊瑚狀況良好，讓他們都放下心頭大石。

朱振華強調，珊瑚白化主因是氣候變化，因此香港能做的事情不多，期望一連三日的研討會，能達至區域間就珊瑚白化的長期合作。

中文大學生命科學學院助理教授崔佩怡提出4大珊瑚保育策略。（洪戩昊攝）

崔佩怡早前在中大成立全港首個珊瑚學院基地。（中大圖片）

中大學者︰深水區域屬「避難所」 可安置珊瑚幼體

雖說能做的事情不多，但也不代表本港的專家學者們甘願坐以待斃。中文大學生命科學學院助理教授崔佩怡指，每當水深達1米、3米和多於3米，水溫和鹽度會出現明顯分別，所以深水區域為「避難所」，可安置珊瑚幼體。

崔佩怡提出4大珊瑚保育策略，包括透過有性繁殖，提升珊瑚的基因多樣性，以及透過創新科技提升氣候韌性等。

崔佩怡早前在中大成立全港首個珊瑚學院基地。（中大圖片）

獲中大批出資金建造全港首個珊瑚學院基地

教育也是保育策略之一，崔佩怡早前在中文大學成立全港首個珊瑚學院基地，結合科研、教育及公眾參與。她表示，養育珊瑚講求水域，惟香港沒有任何有性繁殖珊瑚基地，因此向中大提出建議，其後獲批資金建造由數個貨櫃組成的基地，可用作珊瑚修復及教育用途。

崔佩怡早前在中大成立全港首個珊瑚學院基地。（中大圖片）

浸大生物系講座教授及生物系副主任邱建文提醒，市民到白化珊瑚海域切勿搽防曬霜，否則會進一步損害珊瑚的健康。（洪戩昊攝）

浸大學者提醒市民到白化珊瑚海域 切勿搽防曬霜

浸大生物系講座教授及生物系副主任邱建文指，香港整個珊瑚群落整體相對健康，例如香港東部21個地方錄得大於40%的珊瑚覆蓋率，對比國際也屬於相對健康的珊瑚群落。

邱建文警告，珊瑚白化後更為敏感，若人們塗抹防曬霜後，在有白化珊瑚的海域下水，將會進一步損害珊瑚的健康。