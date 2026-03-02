海洋公園與中大珊瑚學院簽備忘錄深化合作　推出全新活珊瑚展覽

海洋公園公司與香港中文大學生命科學學院旗下珊瑚學院周一（2日）簽署合作備忘錄，內容涵蓋海洋保育、環保工作實踐、技術及知識轉移，以及教育及社區參與項目，其中珊瑚保育及相關教育項目為重點之一。雙方並合作於海洋公園「海洋奇觀」推出全新海洋生物多樣性展覽，展出香港本地物種，包括在培育中、將來用作修復本港水域珊瑚群落的石珊瑚。



「海洋奇觀」的珊瑚保育基地全新展覽，向公眾展示香港水底的生物多樣性，提升訪客對海洋生態系統的平衡、珊瑚保育所面臨的挑戰，以及相關科研工作和先進繁殖技術的了解。（主辦方提供圖片）

根據這份為期五年的合作備忘錄，海洋公園將提供相關設施，並透過經驗豐富的團隊及於海洋生物護理和保育工作的專長，確保由中大珊瑚學院所提供的海洋生物樣本獲得優質照顧。

中大珊瑚學院則會向海洋公園提供樣本，包括珊瑚碎塊、經有性繁殖培育的幼體珊瑚，以及海馬，作教育和保育用途。學院亦將就本地珊瑚培育技術提供專業意見，並鼓勵職員及學生積極參與協作研究和教育活動，使雙方共同展開具影響力的海洋教育和保育項目，為香港海洋環境及區域性保育作出貢獻。

「海洋奇觀」的珊瑚保育基地展生物多樣性 並設保育探索中心

「海洋奇觀」的珊瑚保育基地全新展覽，則由環境及自然保育基金資助，向公眾展示香港水底的生物多樣性，提升訪客對海洋生態系統的平衡、珊瑚保育所面臨的挑戰，以及相關科研工作和先進繁殖技術的了解。

位於「海洋奇觀」後勤位置的「珊瑚生態及保育探索中心」，是護養及促進獲救珊瑚碎塊恢復健康的設施。經悉心培育後，健康的珊瑚碎塊將被送回修復地點，以重建香港海域的珊瑚群落。訪客除可透過觀賞珊瑚及欣賞影片學習外，更可參與導賞團，探索珊瑚護理及修復所需的專業設備和技術。

位於「海洋奇觀」後勤位置的「珊瑚生態及保育探索中心」，是護養及促進獲救珊瑚碎塊恢復健康的設施。（主辦方提供圖片）

此外，中心同時是海洋科學教育的教師培訓基地，透過結合STEAM教學工具的工作坊及實踐活動，讓教師探討珊瑚生態系統、食物鏈及人類對海洋生物的影響。教師可獲取配合香港最新小學科學課程的教材套裝，以跨學科的方式豐富科學教育，將環境保育知識帶回課堂。

海洋公園公司動物及保育執行總監祝效忠表示，公園與中大生命科學學院—珊瑚學院於「海洋奇觀」推出全新海洋生物多樣性展覽，展出共12種香港本地珊瑚，不僅有助讓受損的珊瑚碎塊康復，扭轉本地珊瑚生態系統衰退的趨勢，更可提升公眾對香港豐富海洋生物多樣性、環境議題及解決方案的了解。

香港中文大學理學院院長宋春山教授表示，是次合作展現將學術卓越與實際保育工作結合，透過協作科學研究、教育項目及能力建設，希望能更廣泛地接觸公眾，啟發新一代成為科學家、教育者及保育人士。中大團隊期待與海洋公園更緊密合作，共同推動並守護香港的海洋生物多樣性及珊瑚群落，實現共同願景。