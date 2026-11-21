前港隊泳手、藝人方力申挑戰的港澳慈善游今早正式起步，他約九時由大嶼山雞翼角出發，橫渡珠江口抵達澳門黑沙海灘，全長35公里，截至下午近兩時，他已完成一半賽程。翻查資料，方力申是本港歷年第三人挑戰游去澳門，對上兩次分別是2014年居港英籍長途泳手Simon Holliday，以及2005年內名知名長途泳手張健。方力申早前提到希望在9小時完成，若然成功達標，將會超越兩人的時間紀錄，同時是三人中最高齡的泳手。



方力申今日（21日）清晨現身香港大嶼山雞翼角起點，準備挑戰長達35公里的港澳公海海域慈善橫渡。（大會提供）

最先挑戰由大嶼山雞翼角游往澳門黑沙海灘的泳手，為當時北京體育大學教授、被譽為「中國橫渡第一人」的張健。他於2005年9月22日，在一號風球下，以10小時43分，成功挑戰完成35公里賽程。他當時41歲，全程以自由泳完成壯舉，過程一直無上岸。

圖為Simon Holliday於2017年11月挑戰「環港島游」。（資料圖片）

方力申為三人中最「高齡」泳手 冀破前兩人紀錄

第二位挑戰者為居港英籍長途泳手Simon Holliday，當時35歲的他，於2014年5月24日，以10小時20分30秒完成，打破張健的紀錄。他當時義游是為了保持海洋清潔作慈善籌款，希望喚起公眾認識保育海洋的重要性。他曾分游泳過程艱辛，海面有許多船隻，又有水母，而且水質非常一般，期後獲告知有海豚尾隨他游泳。

方力申則以46歲之齡，成為第三位挑戰者。他今次參與慈善游，旨在為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。他昨日受訪時提到，預計最艱難及最令人緊張的是起步後首一小時，因為該處為船隻主要航道，他必須以最短距離直線衝破航道。(詳見另稿)