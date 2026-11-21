藝人方力申挑戰由香港渡海泳至澳門，以為特殊需要的小朋友籌款。他今早（21日）9時起步，由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，他最終以8小時37分24秒完成，下午約5時半到達終點，較預期快約20分鐘，打破歷年紀錄。

體育學者分析指，港澳渡海泳最大困難是「拉直線」游泳，又指這一次的挑戰消耗量如跑兩次馬拉松，雖然方力申現年46歲，但他曾參與45公里香港環島的長途游泳，加上作為前香港精英運動員，曾接受體育學院的專業訓練，故能順利完成挑戰。

翻查資料，方力申是第三人挑戰游去澳門，亦是挑戰此賽程的最高齡者。據以往報道，此前的泳手曾在澳門水域一帶遇到大堆海洋垃圾，其中一人更稱水中只有一片漆黑。



前港隊泳手、藝人方力申挑戰的港澳慈善游今早正式起步，他約九時由大嶼山雞翼角出發，橫渡珠江口抵達澳門黑沙海灘。（大會照片）

雷雄德：港澳渡海泳體力消耗如兩次馬拉松 關鍵在於游直線

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德表示，他曾兩度從香港划獨木舟至澳門，據他的經驗，最困難是「拉直線」游泳，若泳手不能直線游往澳門，將浪費很多體力，惟港珠澳大橋落成後可作為參考點，即渡海泳手變相能節省體力。

雷雄德又指，游泳9至10小時的消耗量，就如跑兩次馬拉松，一般來說，肌肉及肝臟儲備的糖分只足夠消耗2至3小時，因此除了沿途要有充足的能量補充外，事前也需要足夠的肌肉訓練。

香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德。（資料圖片）

方力申優勢︰曾環島45公里、前港隊精英已掌握科學化訓練

不過，今年46歲的方力申，是歷年香港渡海至澳門的最高齡泳手，會否擔心其表現？雷雄德指出，方力申擁有參與45公里香港環島的長途游泳經驗，加上作為前香港精英運動員，過往體育學院的訓練，已讓他掌握科學化訓練，因此能順利完成挑戰。

近日天氣轉涼，天文台昨日（20日）更發出入秋以來首個寒冷天氣警告。雷雄德稱，海水溫度仍維持在20度左右，對體能消耗影響不大，反觀數日前「橫風橫雨」且大浪，更需要擔心渡海泳時的水流，但幸好今日的東北風已平靜下來，能有助方力申完成挑戰。

雷雄德指由於前幾天「橫風橫雨」又大浪，反而要擔心渡海泳時水流，幸好今天的東北風已「靜下來」。（大會照片）

Simon Holliday︰澳門水域海洋垃圾多 水中只有一片漆黑

翻查資料，方力申是本港歷年第三人挑戰游去澳門，對上兩次分別是2014年居港英籍長途泳手Simon Holliday，以及2005年內地知名長途泳手張健。

其中，Simon Holliday為海洋復原聯盟的一項公共藝術計劃籌款，2014年挑戰從香港游往澳門。他在過去的報道中提及，港澳渡海泳沿途飄浮很多海洋垃圾，尤其游至接近終點澳門黑沙海灘，海面情況轉壞。

他曾形容，澳門水域一帶有很多垃圾，海水也變成黑色，作為泳手在水底什麼都看不到，只有一片漆黑，而且當時他已經游了10小時，在筋疲力盡的情況下，浪潮方向改變，將他從岸邊推走，險些無法完成賽程。

Simon Holliday曾在2017年環港島游為慈善籌款。（資料圖片／張浩維攝）

張健︰青洲島一帶較多船隻 造成波浪難前進

至於長途泳手張健在2005年花費11小時完成賽程，成為史上第一人。他過去曾透過活動推廣中國公開水域運動發展，提升市民的海洋及環保意識。

張健在當年訪問中提到，渡海過程最困難就是游到青洲島對開海面，因附近水域船隻較多，造成波浪使他難以前進，更因橫流湧至，稍稍偏離航道。