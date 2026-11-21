由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。



方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。而慈善游至今籌得超過800萬元。



由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）約9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

截至下午4時30分，方力申已橫渡29公里，游進澳門水域。（直播截圖）

下午3時40分游畢25公里 距終點餘下10公里

截至下午4時30分，方力申已橫渡29公里，游進澳門水域，即距離終點尚餘6公里，籌得款項約782萬元。

截至下午3時40分，方力申已游畢25公里，離35公里行程僅餘10公里，已游逾6.5小時。在第23公里時，籌得款項由670多萬元升至約750萬元，離目標1000萬元再邁進一步。期待，有自稱是方力申20年支持者表示已捐出50萬元，力撐方力申。

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）約9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）約9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

中午約12時完成12公里 狀態良好

至中午約12時，他已游了12公里，但狀態仍然良好，未見疲態，亦已完成第一次能量補給。但據大會直播畫面，雖不見巨浪，但海浪幅度不輕，畫面不時上下搖晃，而且部分位置水流亦較急。

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

早上9時開始慈善游 目的地澳門黑沙海灘

方力申今早在大澳上船出發往大嶼山最西面的雞翼角，隨後早上9時開始慈善游，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里。上船前他表示「早啲落水早啲唱歌」，精神飽滿，似未有受寒冷天氣影響。

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）9時起步，方力申今早在大澳上船出發。（讀者盧先生提供）

寒天下挑戰 網民：見到啲浪都暈

由於天氣寒冷，有觀看直播的網民留意到方力申在水中游至雙手及身體通紅，令不少觀眾大呼心痛與佩服。亦有網民在直播留言區關注工作人員的狀況，笑言大浪令鏡頭搖晃不定，在旁戒備的小艇人員同樣辛苦，並紛紛留言為方力申打氣。

方力申今次預計游足約9小時的慈善創舉，同樣在社交平台上掀起熱烈討論。不少市民指，天氣冷得連被窩都不想離開，甚至連洗澡亦要猶豫，對於方力申要在冰冷海水中游足35公里感到難以置信，紛紛留言表示「真心respect」、「見到啲浪都暈，仲話游，方力申你係得既」。

有網民重提他於2019年11月曾完成45公里香港環島泳的紀錄，大讚他憑藉知名度與實力大可安穩教水，卻選擇身體力行回饋社會，對家庭有承擔且對社會無私付出，形容他是一個「難得嘅好男人」。

凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今日（21日）舉行，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。（凝動香港體育基金YouTube直播截圖）

「方力申港澳慈善游2026」全長35公里，路線由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，旨在為有特殊需要的小朋友籌款，預計全程需時約9小時。方力申日前表示，活動延期兩日後，出發時間亦因應水流計算而由原定的清晨5、6時，調整至上午9時，期望能於下午5時前在澳門登岸。而他在上岸後不足兩小時，便要趕往參與晚上6時舉行的《浪接浪慈善音樂會》。