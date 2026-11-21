藝人方力申挑戰由香港渡海泳至澳門，以為特殊需要的小朋友籌款。他今早（21日）9時起步，由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，他最終以8小時37分24秒完成，下午約5時半到達終點，較預期快約20分鐘，打破歷年紀錄。

方力申傍晚完成海泳壯舉後接受訪問回顧心路歷程。他坦言今次挑戰過程艱辛，不僅在首1公里便遇上大浪，游至第4小時水溫更突然下降約3度，導致頭痛及手腳發抖，腳掌更失去知覺，其後又擔心將捱不住暈低，可能會遭遇不測，最後階段更不禁向工作人員咆哮。



萬一低溫症頭會唔會頭暈？如果暈低咗啲水咁濁，佢跳落嚟都搵我唔到咪死緊？ 方力申

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）約9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

方力申完成挑戰後，在澳門舉行的慈善音樂會分享心路歷程。（直播截圖）

方力申今日傍晚完成挑戰後，在澳門舉行的慈善音樂會分享心路歷程。他表示，早前妻子葉萱已向他作出勸喻，指年近50歲（現年46歲）「仔細老婆嫩」不要冒險，但考慮到有特殊需要的小朋友需要幫忙，於是他決心挑戰這一次渡海泳。

我頭先游緊嘅時候，我真係同自己講游埋呢次，真係搞唔掂，今次真係好辛苦。 方力申

方力申今日（21日）清晨現身香港大嶼山雞翼角起點，挑戰長達35公里的港澳公海海域慈善橫渡，最終以8小時37分24秒完成。（大會提供）

首1公里遇大浪耗費不少體力 心忖「後面咁多個鐘點捱」

不過，游泳的過程非常艱辛，方力申指下水後首1公里已遇上大浪，耗費不少體力，心忖「後面咁多個鐘點捱」，直至挑戰第4個小時，海水溫度突然驟降3度，身體快將支持不住，而在旁工作人員通知水溫已降至約21度。

方力申解釋，平日在屋苑的游泳池練習，雖然水溫同樣低至21度，惟游泳時間僅半小時，今次卻要連續在低溫中應付4至5個小時，因此身體難以承受。

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」今早（21日）約9時起步，方力申會由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，料游足9小時，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

水溫凍至頭痛 踢水時腳掌完全失去知覺

方力申直言，當時的水溫凍至頭痛，踢水時腳掌已完全失去知覺，只能感受到大腿及小腿。隨後挑戰至第6個小時已未能保持體溫，喝水補充時雙手更在發抖，更漸漸出現負面情緒。

被問曾否一刻想過放棄？方力申承認曾確實出現「壞想法」，例如賽事規例禁止觸碰獨木舟，他便想過靠着獨木舟休息。

方力申今日（21日）清晨現身香港大嶼山雞翼角起點，挑戰長達35公里的港澳公海海域慈善橫渡，最終以8小時37分24秒完成。（大會提供）

擔心捱不住暈低︰啲水咁濁搵我唔到咪死緊？

方力申更指，曾擔心會否因低溫症暈倒，惟當時海水混濁，連手指也看不見，憂慮若沉入水中恐無人能及時發現，同時又想起「我老婆啱啱有咗又點算呢？」，因此他多次重申「游埋今次就算」。

萬一低溫症頭會唔會頭暈？如果暈低咗啲水咁濁，佢跳落嚟都搵我唔到咪死緊？ 方力申

截至下午4時30分，方力申已橫渡29公里，游進澳門水域。（直播截圖）

最後階段一度向工作人員咆哮「到咪呀！」

直至接近終點、距離上岸約1至2公里時，海水溫度開始回暖，腳掌亦逐漸恢復感覺。他笑言，工作人員曾告知他只剩半小時路程，但他游了45分鐘仍未到達，他一度向在旁的工作人員咆哮發問。

我真係咆哮咗佢到咪呀！即係忟呀，海市蜃樓嚟嘅？愈嚟愈遠？ 方力申

最終，方力申衝線時看到家人（妻子葉萱、女兒方愛嘉（Isla），以及妻子的90歲外婆），在岸上正見證他完成壯舉，他笑說當刻加速到達終點，惟上岸時站立不穩。