藝人方力申挑戰由香港渡海泳至澳門，以為特殊需要的小朋友籌款。他11月21日早上9時起步，由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里，他最終以8小時37分24秒完成，在下午約5時半到達終點，較預期快約20分鐘，更打破歷年港澳渡海泳至的紀錄，獲得健力士記錄認可。多圖看清方力申整個壯舉歷程。



▼方力申渡海泳起步前▼

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申準備出發。（大會提供）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為後援人員。（大會提供）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，為有特殊需要的小朋友籌款。（大會提供)

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申出發前與家人朋友合照。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申坐在船上準備出發。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在船上準備出發。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在雞翼角正式下水前的拍照留念。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申準備在雞翼角下水。（大會圖片）

由凝動香港體育基金主辦的「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申由在大澳上船出發往大嶼山最西面的雞翼角，其後早上9時下水橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里。

▼挑戰中途▼

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在茫茫大海中游泳。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在茫茫大海中游泳。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申在茫茫大海中游泳。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申正橫渡珠江口。（大會圖片）

方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄，也獲得健力士記錄認可。

▼衝線一刻▼

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，圖為方力申衝線前的一刻。（大會圖片）

方力申同晚接受訪問回顧心路歷程指，今次挑戰過程艱辛，不僅在首1公里便遇上大浪，游至第4小時水溫更突然下降約3度，導致頭痛及手腳發抖，腳掌更失去知覺，又擔心將捱不住暈低，甚至可能會遭遇不測。

我頭先游緊嘅時候，我真係同自己講游埋呢次，真係搞唔掂，今次真係好辛苦。 方力申

▼挑戰成功▼

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（大會圖片）

「方力申港澳慈善游2026」11月21日舉行，方力申在下午5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（大會圖片）