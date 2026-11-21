藝人方力申挑戰由香港渡海泳至澳門，以為特殊需要的小朋友籌款。他今早（21日）9時起步，由香港大嶼山最西面的雞翼角出發，橫渡珠江口游往澳門黑沙海灘，全長35公里。



方力申最終下午約5時半到達終點，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。而截至下午約5時半，已籌得逾800萬善款，是次挑戰所得善款將全數撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」，支持基層及有特殊教育需要（SEN）兒童參與體育培訓。



方力申於下午約5時半到達澳門黑沙沙灘，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

方力申於下午約5時半到達澳門黑沙海灘，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

方力申今早在大澳上船出發，約9時在香港大嶼山雞翼角開始朝澳門黑沙海灘游去，約下午12時38分離開香港水域，下午4時25分左右進入澳門水域。

當方力申游了僅4公里時，已籌得600多萬善款，其間善款數字持續增加，至下午5時30分左右，共籌得約8,189,075元。是次挑戰所得善款將全數撥捐「凝動香港體育基金」及「澳門特殊奧運會」，支持基層及有特殊教育需要（SEN）兒童參與體育培訓。

方力申於下午約5時半到達澳門黑沙沙灘，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

方力申於下午約5時半到達澳門黑沙沙灘，以8小時37分24秒完成，不但較預期快約20分鐘，更打破歷年紀錄。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

大會已申請健力士世界紀錄

而方力申亦以8小時37分24秒完成，較其早前預計的9小時快約20分鐘，更破了前人紀錄。大會亦有申請健力士世界紀錄，相信方力申將會成為最快由香港游往澳門的紀錄保持者。

方力申以8小時37分24秒破紀錄游到達澳門黑沙海灘，太太及女兒到場迎接。（凝動香港體育基金YouTube截圖）

方力申以8小時37分24秒破紀錄游到達澳門黑沙海灘，太太及女兒到場迎接。（凝動香港體育基金YouTube截圖）