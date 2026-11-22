屯門夾公仔店口罩男偷電鑽 網民：GTA 6 玩唔夠

Threads昨日（21日）流傳一段閉路電視影片，長約2分鐘，顯示昨晚約11時，一名截口罩的男子手持一個背囊和一張矮凳，進入一間夾公仔店，見到夾公仔機頂擺放雜物，包括有一個大袋，於是取走，並將凳放入袋中，口罩男繼而望向機頂，不時東張西望，最終在機頂取走一個電鑽，然後施施然離開。

土瓜灣食肆兩老鼠爬圍板依偎 目擊者：啱啱去完迪士尼樂園

消費者外出用膳，當然注重食肆環境衛生。Threads今日（21日）流傳兩段影片，顯示本港連鎖快餐集團一間分店已經關門，卻驚現鼠蹤，片中可見，兩隻大老鼠在店內木製圍板爬來爬去，包括向上攀爬，牠們沿着邊緣四處走動，一度互相依偎，表現親暱，畫面令人咋舌。

帖主表示「鼠鼠共舞」、「冇諗過啱啱去完迪士尼，出到嚟都仲見到老鼠」，並指出事發分店位於土瓜灣九龍城道，呼籲市民「睇路」。

尖沙咀私家車失控衝行人路撞地舖釀多人倒地 司機棄車

今日（22日）下午2時29分，警方接獲報案指，尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞到一間地舖。據報有多人受傷，而涉事私家車司機棄車逃去。救援人員接報趕赴現場，發現4名傷者，其中一名男傷者陷入昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終證實死亡，事件造成1死3傷。警方正調查事故成因，並追緝涉事司機下落。消息稱，警方在現場截獲一名男子，懷疑與案有關。

選委會選舉李澤鉅現身投票 盛智文冀下屆政府着重創科

選舉委員會界別分組選舉今日（11月22日）舉行。今年選舉形勢較去屆激烈，共1115個候選人競逐982個選舉產生的席位。36個設有選任委員席位的界別分組中，有31個需要競爭，合共856名候選人競逐723個席位。競爭最激烈的界別為社福界，25個候選人爭15席，平均1.67人爭一席；其次為醫學及衞生服務界，23人爭15席，平均1.53人爭一席。

投票時間為上午9時至下午6時，各個需要競爭組別合共約5700名合資格投票人可到全港五個一般投票站投票，分別位於灣仔港灣道體育館、九龍公園體育館、荃灣體育館、調景嶺體育館及沙田車公廟體育館；另有一個專用投票站設於跑馬地警署，投票時間為早上9時至下午4時。

經歷過早產奇蹟 美國明星河馬誤吞遊客毛線帽搶救多日不治

美國俄亥俄州辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）的明星河馬「費歐娜」（Fiona），先前因意外吞下一頂飛入欄舍的針織毛帽引發嚴重腸道阻塞與併發症，經過醫療團隊連日全力搶救，仍於當地時間19日死亡。園方悲痛證實噩耗，消息一出讓全球無數見證牠奇蹟長大的粉絲心碎不已。

大城小檔｜佐敦94歲「刀王」聽刃辨鋒80載：未諗過退休

香港地萬家燈火，大舖小店滿佈；但繁華鬧市一角，總見小人物的身影。位於佐敦的「陳華記利器專門店」，磨刀石與鋼刃的摩擦聲此起彼落，店主華叔忙個不停。與影星胡楓同年、已屆94歲的他，聲線依然洪亮，自嘲「暫時未死」、「世界上邊有咁鬼老嘅人呀？」打從13歲入行，這把刀一磨就是80多年。

華叔說，最初入行純因成本低，容易「搵兩餐」；後來卻變成難以代替的手藝，連以造刀聞名的德國與瑞士人，都專程飛來香港找他磨刀；亦有熟客特意書法題字「香港刀王」牌匾相贈。這位老師傅的「功夫」，地位受到各方肯定。他受訪時雖語帶謙虛，但仍感受到他對自己手藝的傲氣，「我瞇埋對眼得嘅！我唔使睇嘅，我靠聽嘅，靠耳仔聽嘅。」聽刃辨鋒，自信十足，他更直言：「一分鐘都未諗過退休！」