美國俄亥俄州辛辛那提動物園（Cincinnati Zoo）的明星河馬「費歐娜」（Fiona），先前因意外吞下一頂飛入欄舍的針織毛帽引發嚴重腸道阻塞與併發症，經過醫療團隊連日全力搶救，仍於當地時間19日死亡。園方悲痛證實噩耗，消息一出讓全球無數見證牠奇蹟長大的粉絲心碎不已。



園方沉痛證實噩耗 成年河馬無法開刀成致命關鍵

美聯社報道，辛辛那提動物園發布正式聲明宣布這個令人心碎的消息，表示儘管優秀的獸醫與保育員團隊多次竭盡全力搶救這起演變成醫療緊急狀況的危機，「費歐娜仍未能撐過來」。

美國辛辛那提動物園明星河馬費歐娜（Fiona）先前因意外吞下一頂飛入欄舍的針織毛帽引發嚴重腸道阻塞與併發症，搶救多日不治。（cincinnatizoo.org）

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回顧這宗意外，約在一週多前，一名遊客在參觀時將針織毛帽拋向空中，不料毛帽遭天花板吊扇捲入並彈飛，穿過展示窗上方的縫隙落入河馬欄舍，隨即被9歲的費歐娜一口吞下。

由於獸醫專家評估成年河馬無法承受外科手術取出異物，園方本週不僅兩度為牠進行鎮靜麻醉、出動長達2.7米的大腸鏡檢查，甚至特地從馬場借來大型「震動板」希望刺激腸胃蠕動，照護團隊更24小時輪班監控、端出牠最愛的咖啡香提振精神，無奈最終仍不敵併發症離世。

園方本週不僅兩度為費歐娜進行大腸鏡檢查，照護團隊更24小時輪班監控，無奈最終仍不敵併發症離世。（IG@cincinnatizoo）

2017年早產奇蹟存活爆紅 全球粉絲湧入社群悼念

費歐娜於2017年早產出生，當時體重約13.2公斤，比該物種有紀錄以來的最低出生體重還輕了11.3公斤，起初甚至無法自行站立。在園方細心照料與網絡直播記錄下，牠奇蹟般健康長大並成為全球網紅動物，不僅催生專屬繪本、搖頭公仔與聯名啤酒，更陪伴無數粉絲度過難關。

費歐娜於2017年早產出生，起初甚至無法自行站立。在園方細心照料與網路直播記錄下，牠奇蹟般健康長大並成為全球網紅動物。（cincinnatizoo.org）

如今因為一頂意外飛入園區的毛帽斷送生命，消息傳開後，全球網友紛紛湧入辛辛那提動物園社群平台哀悼，直呼「心都碎了」、「不敢相信牠就這樣走了」，也有不少民眾感嘆這場原本完全可以避免的意外實在太令人痛心。

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