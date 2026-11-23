小一入學自行分配學位結果今日（23日）公布，申請官立及資助小學自行分配學位的兒童約32,100人，當中逾56%成功獲派，即18,148人。家長即日起可透過小一入學電子平台，或者前往所申請的小學查閱結果，周三（25日）或周四（26日）在學校辦公時間為子女辦理註冊手續。《香港01》整理派位流程、準備文件、註冊日期、重要時間表等一文看清。



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小一派位六組重要日子你要知

2026年11月23日：學校公布「自行分配學位」結果， 家長可在當日上午十時起透過「小一入學電子平台」查閱結果，或於上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

2026年11月25日至26日：獲取錄「自行分配學位」的兒童辦理註冊手續；不獲取錄的兒童將自動參加「統一派位」，教育局2027年1月中旬會以書面通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者。

2027年1月18日至24日：透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」

2027年1月23日至24日：未經電子平台交「選擇學校表格」的家長，可前往指定統一派位中心辦理選校手續。

2027年6月2日至3日：透過郵遞方式收到「統一派位」結果，將上門派遞給家長。家長亦可2027年6月2日上午10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果，或電話短訊（SMS）得知結果。

2027年6月10日至11日：家長須於學校辦公時間內，前往獲派的小學為子女辦理註冊手續。

自行分配學位帶咩文件？

獲得自行分配學位的兒童，家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。家長須於11月25日或26日的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。

逾期辦理註冊有咩後果？

如家長未能在上述日期為其子女辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

今年九月升小「統一派位」結果今日公布。(鄭子峰攝)

逾期申請小一入學點算？

若家長1月24日後才為子女申請參加2027年度小一入學，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2027年6月為申請兒童另行安排小一學位。

獲私小取錄後要放棄統一派位？

所有接受直資小學小一學位的兒童，將不能透過小一入學統籌辦法獲派小一學位。如他們已透過小一入學統籌辦法獲派學位，該學位亦會被取消。

放棄獲派小學後明年報另一間？

教育局表明，曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次參加小一入學統籌辦法。