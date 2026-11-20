小一自行分配學位2027｜全港官立及資助小學小一入學自行分配學位結果將於11月23日公布。教育局發言人表示：「今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有18,148名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校就職類別共8,270人，餘下9,878 人則屬按『計分辦法準則』分配類別。」



申請人數繼續低於4萬 成功率升至56.53%比往年升4.2百分點

小一入學自行分配學位結果將於11月23日公布，而教育局發言人指今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有18,148名兒童獲派此類學位。其中屬於有兄／姊在該校就讀或父／母在該校任職類別共8,270人，餘下9,878人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

11月23日起於「小一入學電子平台」網上查閱 或到申請的小學查閱結果

教育局提醒家長，如已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於11月23日早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。同時，家長亦可於11月23日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

成功獲派者須於11月25及26日辦理註冊手續

獲得自行分配學位的兒童，其家長須注意相關學校的註冊安排及註冊所需文件，例如小一入學的紙本申請表家長副本或「小一入學電子平台」的電子申請紀錄，以及指定數目的兒童相片。

家長須於下星期三（11月25日）或星期四（11月26日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。如家長未能在上述指定期間辦理註冊手續，記得須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

未獲派位學童可於明年1月辦理統一派位選校

根據小一入學統籌辦法，所有官立及資助小學的自行分配學額約為該校小一學額的50%，餘下約50%學額將留待稍後統一派位階段時分派。

教育局將於明年1月中旬以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，於1月18日至24日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在1月23日至24日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。

若家長在1月24日後才為子女提出申請參加本年度小一入學統籌辦法，他們須前往教育局學位分配組辦理有關手續，教育局會於2027年6月為申請兒童另行安排小一學位。曾經獲派小一學位的兒童，日後不可再次重新參加小一入學統籌辦法。