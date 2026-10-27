小一面試｜Portfolio太厚隨時一眼篩走！專家教揀相＋自薦信內容

為了讓子女順利升讀心儀小學，不少家長都會提早做好準備，為孩子製作個人履歷表（Portfolio）。究竟履歷表要有甚麼內容？哪類型的履歷表學校看一眼就篩走？製作時又有甚麼需要注意？升學顧問專家梁永樂分享製作小一履歷表的實用貼士，家長可以參考。



Portfolio應包含哪些內容？

升學顧問專家梁永樂建議，履歷表內容可以加入孩子的基本資料，包括家長背景（如教育程度、職業等）、孩子的課餘興趣及嗜好，長處、優點等，還有各類獎狀、傑出表現證明推薦信，此外就是家長選擇該學校的原因，及對教育孩子的期望等等，但應避免長篇大論，加入過多不必要的內容。

哪類型的Portfolio學校會看一眼就篩走？

他提醒，一間受歡迎的學校動輒收到數百申請與履歷表，因此家長要留意履歷表的內容及排版，避免資料過於密集，或重複列出類似的獎項，否則容易令學校略過。

他指出，履歷表原本只是用來補充報名表未能涵蓋的資料，但後來家長為了讓孩子脫穎而出，不斷增加頁數、照片及獎項，令履歷表愈來愈厚，反而加重學校的負擔，失去原本的意義。

多數學校已訂下履歷表規定，家長在準備前，應清楚心儀學校的規定，因為有不少學校已寫明「超過X頁，一律不予審批」等，以免給校長、教師帶來沉重的行政負擔與工作壓力。

Portfolio 3大必備元素

履歷表有三大必備元素：圖片、圖片說明及大標題。這幾項都要清晰突出重點，讓學校了解孩子在申請表以外的特質和經歷。家長可以展示孩子在運動、藝術等方面的興趣，如果孩子在面試時亦能表達對這些興趣的熱誠，學校會更加欣賞。

家長亦應與孩子一起製作履歷表，加入真實的生活經歷，以及家長對孩子的期望。同時，要確保孩子了解履歷表的內容，避免面試時被問及相關經歷，卻不知道如何回答。

家長應與孩子一起製作履歷表，加入真實的生活經歷，以及家長對孩子的期望。同時，要確保孩子了解履歷表的內容，避免面試時被問及相關經歷，卻不知道如何回答。（Freepik）

Portfolio要準備怎樣的相片？

部分學校每年都會收到大量入學申請，但學額有限，因此履歷表的第一印象十分重要，尤其是相片的選擇。家長應根據學校的風格挑選相片，例如報讀比較保守或傳統的學校時，就不太適合使用芭蕾舞表演等相片。相反，如果學校風格比較活潑，就應避免使用過於生硬的證件相，可以選擇展現孩子活潑、開朗一面的照片。

另外，如果家長完全依賴AI製作履歷表，內容可能會有明顯的AI痕跡。其實履歷表是否美觀影響不大，最重要的是與孩子一起製作履歷表，內容真實能反映孩子的個性和經歷。

梁永樂分享他為女兒製作的Portfolio：

Portfolio需準備自薦信及推薦信

履歷表除了個人資料及獎狀，家長亦需要準備自薦信和推薦信。推薦信一般由幼稚園校長撰寫，如果幼稚園與報讀的小學有緊密聯繫或合作關係，推薦信也會更有力。家長亦可以向幼稚園查詢是否根據孩子的個人特質及表現撰寫。

另外，自薦信亦非常重要。家長應清楚說明為何認為孩子適合入讀該校。內容可以分為三個重點：首先是家長對學校辦學理念及教學風格的了解；其次是對孩子的了解；最後是家長對孩子的期望、教育理念，以及平日如何培養孩子。如果能讓學校感受到家長與校方的教育理念一致，有助在面試中留下良好印象。