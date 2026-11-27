名媛蔡天鳳涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），審訊至周三（25日）已完成證人作供，控辯雙方將於今日（27日）起進行結案陳詞。控辯雙方代表早前在庭上提出多項質疑，各名控方證人及三名被告鄺港傑、鄺球、鄺港智均各有說法。《香港01》為讀者梳理出十項爭議點及各方說法分歧之處，包括殺害蔡天鳳之人；兩家就加多利山物業售樓之想法；蔡天鳳、鄺港智、譚方駿的關係之謎；鄺家的財富來源等。



蔡天鳳案，鄺家、蔡家、譚家關鍵人物關係圖。（香港01製圖）

蔡天鳳、鄺港智、譚方駿與盧曉虹的四角關係。（香港01製圖）

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳。（網上圖片)

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1）蔡天鳳遇害碎屍：誰下手殺人？何故殺人？

控方：指蔡天鳳遭鈍器襲擊頭部致死，涉案錘仔驗出鄺港智 DNA。案發時蔡曾舉起粉紅色麂皮 Birkin 手袋抵擋，袋上穿洞且手挽及袋內驗出蔡的血跡。控方指控，為何文田加多利山豪宅Kadooria單位售樓一事，鄺家三父子密謀計劃殺害蔡天鳳，各司其職、分工合作。控方提醒陪審團，無論是誰殺了蔡天鳳，他們都是共同犯罪。

鄺港傑（庭上口供 vs 獄中信件）：庭上供稱2月21日下午駕駛七人車，蔡以粗口斥罵鄺港智。七人車駛至馬場附近時，突然椅背被撞、傳來「瀡落地下」聲，回頭見鄺港智在倒地的蔡上方約分半鐘，並崩潰大哭喊「唔好再鬧啦」，期間聽到輕微「好似被人摙住喉嚨嘅聲音」，於是致電父親鄺球求助，按指示駕車至大美督停車場會合鄺球，其時蔡已無反應。

承認還押期間曾托囚友送信予胞弟「夾口供」，杜撰版本稱到大美督停車場後兩兄弟下車「唞氣」，由鄺球登車與蔡「講數」，5、6分鐘後見蔡頭部流血倒地。鄺港傑庭上承認該信是用「小聰明」杜撰圖卸責予年邁父親，「為咗呢個家庭，以為呢個係最小損失」，直至「被律師鬧醒」後改講「真相」。他強調自己沒有動手。

鄺球：否認計劃殺人或襲擊蔡，指接獲長子來電稱「Abby好似無晒意識，Alex喺度喊」，到大美督停車場檢查發現蔡已無呼吸心跳脈搏，當時不知發生何事，其後意識到是鄺港智殺死蔡，為保護幼子未有報警，並聲稱自己全權負責肢解及烹屍，與兩子無關，亦否認有計劃殺人。

鄺港智（庭上供詞、警方口供及給父親信件）：否認在車程或停車場襲擊蔡，堅稱從未碰過涉案錘仔。反指在車上，蔡因年初一子女與鄺球共聚一事，爆粗大罵鄺球「死老嘢」、「臨老入花叢媾骨妹」，要求到大美督找鄺球「講清楚」；抵停車場後兩兄弟下車抽煙、鄺球登車，折返時便見鄺球坐在車內、蔡頭部右方流血倒地。其代表大律師安華暉採納鄺港傑獄中信件版本，指控蔡在停車場提及禁見孫兒挑起鄺球情緒「爆發」襲擊蔡。

他被揭發2024年曾去信警方要求任「特赦證人」指證父親遭拒；2026年2月錄取口供指「爸上車同 Abby 嗌交，整暈咗 Abby」，一個月後又寫信予鄺球稱口供「有被誤導成份，佢講咩，我寫咩，到時我會在庭上講番」。

2）加多利山物業爭議：買樓錢從何來？賣樓惹殺機？

各方均確認單位以鄺球名義登記，但資金來源各執一詞：

張燕花：購樓資金全來自譚家，明言無可能將單位送贈鄺家。

譚方駿：供稱起初不知加多利山單位由蔡天鳳出資，直至「發燒事件」當晚，蔡坦白多年前投資的款項正是用來購買該單位，他當時大感驚訝並回覆：「咁唔得喎大佬，屋企嘢嚟，要儘快攞返喎」。

譚澤均：供稱送贈了曼克頓山物業予兒子及蔡。登記在蔡名下，並曾給予至少8,000萬元，包括4,000萬元支票等，讓兩人投資，款項全由蔡管理，但不清楚具體投資項目。

鄺球：堅稱2014年起透過內地錢莊分批匯款合共3,000萬元予蔡買樓，並承認曾收取690萬元發展商回贈。

鄺港智：稱賣錶賺逾2,000萬元全交予蔡，認為自己「有份畀錢」，但承認沒有文件及帳目支持。

售賣物業引發殺機一事，控辯雙方亦有分歧：

控方及蔡母張燕花：指2022年6月，蔡擬安排子女轉校至屯門並放售加多利山單位，遭鄺家反對；蔡母指同年9月致電鄺球時，鄺球表明「呢層樓唔畀賣」更恐嚇「你夠膽，我殺咗你全家」；同年10月蔡與母的微信對話亦指鄺球頑固拒轉名及賣樓，蔡母亦認知鄺港智「唔願意配合」賣樓。控方指控蔡急於賣樓引發殺機。

譚方駿：供稱賣樓並非全因搬往屯門方便子女上學，而是在加多利山發生發燒事件，鄺球與蔡天鳳爆粗互罵，鄺球兩度衝向蔡後，蔡發現鄺家「愈來愈恐怖」，決定要收回物業及賣樓，「輸少少錢，好過畀人呃埋成層樓。」若搬到屯門，買樓費用亦由蔡支付。

鄺球：全盤否認反對賣樓及恐嚇「殺全家」，指為方便孫兒上學亦同意出售；解釋2022年8、9月首赴中環律師樓時，因律師提醒簽授權書後售樓款項將歸他人故未有簽署，至10月底已在旺角律師樓正式簽署授權書，強調從未為物業爭執。

鄺港智：表示支持賣樓，方便子女上學及清還曼克頓山按揭，並計劃自己亦搬入屯門新居，自稱曾遊說鄺球簽授權書，對方語氣「中性」無憤怒；但盤問時又指，鄺球曾威脅若不准見孫兒就會「不配合其他事」，包括可取消授權或操作上不配合。他並反駁控方「急賣樓惹殺機」之說，指放盤數月睇樓僅一至三次，「無人買，點會急呢」。

鄺港傑：稱未參與討論賣樓亦無資格畀意見，從未聽聞鄺球投訴賣樓。

3）複雜的感情關係：蔡、鄺、譚誰愛誰？

張燕花：供稱蔡天鳳15歲時首次帶鄺港智以「同學」身分回家吃飯，兩人17歲拍拖，18歲時鄺港智搬入蔡家同住。2014年底蔡誕下第二胎後，張曾目睹兩人常為「冇畀錢」或「唔睇細路仔」爭執，兩人最終於2015年分手，其後離婚。蔡於2015年底與譚方駿拍拖並於2016年擺酒。

譚方駿：供稱與鄺港智是多年好友，主要因小朋友維持關係。在鄺港智2015年失蹤（即潛逃內地）後沒再見過鄺港智，直至2022年才重遇。鄺港智失蹤期間，他常與蔡外出，幫忙照顧蔡與鄺的一對子女，「久而久之發生感情」，短短一個月交往、同居、辦婚宴，並誕下子女。直至加多利山衝突後，他才知蔡資助前夫炒錶，自此對鄺「此情不再」，維持表面友好只為取回資金；在盤問下堅決否認曾想與鄺港智戀愛或發生性關係，「絕對唔同意」。

鄺港智：自稱14歲與蔡天鳳發生性關係，2013年結婚，在2015年潛逃內地後分開，之後辦理離婚，但忘記年確實份。他驚爆兩人離婚後，直至2023年2月案發前，仍維持「愛情嘅親密」及性關係，形容彼此為「老夫老妻」、關係「complicated（複雜）」。

他聲稱蔡天鳳親口告知「因為錢」才與譚方駿結婚，又驚爆「其實 Christopher（譚方駿）本身係鍾意我嘅」，曾「買碗米線嚟同我示愛」及希望三人一同生活；並稱蔡與譚到海南海口探望他時「三人在同一張床入睡」，在廣州酒店亦同住一房。他在盤問下又否認與譚是性伴侶，但稱譚「九成」屬同性戀、「鍾意男嘅多啲」。

他承認在內地與女子盧曉虹（Ivy）認真交往。2022年6月他到 Ivy 家飲茶無接電話，蔡瘋狂「搵咗我3日3夜」，叫母親聯絡其身邊所有人並派人到其廣州寓所爆門。3日後，他坦白並傳送 Ivy 照片，蔡認出女方並哀求他返港，他最終與 Ivy 分手並受蔡所逼返港湊仔。

鄺港傑：指蔡與胞弟14歲拍拖，2015年胞弟潛逃內地後雖分手，但每日仍以電話及 FaceTime 聯絡，他曾於2017及2018年在海南目睹兩人親嘴（非 French kiss），認為兩人「無真正分開過」，感情兼具親情與愛情。

指2022年5、6月蔡母到廣州探望鄺港智時在車上發現女性飾物並告知蔡，蔡得知後「呷醋」反應極大，認為自己在港辛苦湊仔女、鄺港智卻在內地「有女朋友咁開心」，曾見蔡哄子女入睡時落淚抱怨，亦因此逼使鄺港智於2022年中返港。

鄺球：同意蔡與鄺港智一直親近，指蔡得知「Alex喺大陸有條女」後性格「180度轉變」。

4）蔡天鳳的性格：強勢／溫柔？

張燕花：形容蔡天鳳「頭腦聰明、善於理財」，讚揚女兒「阿女真係好好，好孝順好乖」，並指蔡離世前5天仍提及給予她500萬元。

譚方駿：形容蔡為人得體、與其父親翁媳關係良好；非常重視子女且極為盡責，花很多心機在子女身上，對子女管教嚴謹；亦認為蔡比自己「有能力啲，佢揸數啦」，理財較成熟。

譚澤均：非常喜歡蔡天鳳，認為她與兒子婚姻穩定恩愛，且比兒子「成熟」、做事「更有條理、有計劃」、「理財不錯」，故將8,000萬元投資資金全交由蔡管理。

鄺港傑：形容蔡「比較愛面子啲」，為保形象要求他隱瞞居於荃灣居屋、對外訛稱住私樓「海之戀」，亦因前司機在停車場爆粗罵人影響形象而反應大；指蔡在家庭中較強勢，對子女管教嚴格，慣常責罵鄺港智但不會罵他；又形容蔡、轉換語氣能力強，可一邊以廣東話粗口鬧前夫，一邊以「小女孩聲線」傳語音給家姑。

鄺港智：形容蔡性格剛烈火爆、「0到100咁樣，唔會有中間嘅」，「好似 Angry Bird」，自己習慣被她罵（「佢唔鬧，我唔慣」，認為屬「情趣」），並形容她不是專業模特兒，只是「鍾意買名牌」、「鍾意打扮擺上網」。

鄺球：批評蔡「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉」，又指蔡得知鄺港智在內地有女友後性格「180度轉變」；在加多利山衝突中，指責蔡平日不尊重其妻李瑞香（「好似工人咁樣」）。

5）鄺家財富來源：全家無業／生意成功？

張燕花：直斥鄺港智一直無業、無錢，「全家都係食我哋」，連同鄺家生活開支及孫兒照顧費用全由她與丈夫承擔，「連李瑞香嚟湊仔買嘅餸，都係我買，人工佢都有攞」，罵鄺港智「個吸血鬼一蚊都無畀」，甚至買東西都要她出錢，並認同女兒向鄺港智提供信用卡，亦指蔡曾獲譚家贈逾3億元資產。她稱鄺球曾重病入院、無力承擔醫療費，最終由蔡天鳳刷信用卡支付 20多萬元 醫療開支，並指女兒長期資助鄺家，包括每月提供2萬元生活費。

張更指鄺港智聲稱做鐘錶買賣生意，先後向蔡索款逾7,000萬元卻「一蚊都無拎返嚟」，連本金都失去；至2022年6月鄺港智再向蔡要錢遭拒，蔡更要求他交還全部資金，令鄺索款不遂大感憤怒。張亦否認收過鄺港智37萬元還賭債，指該款項實為出售蔡在內地車輛的賣車錢。

譚方駿：供稱「發燒事件」衝突當晚，蔡才向他坦白曾出資至少過千萬元「屋企錢」打本給鄺港智炒賣名錶；他坦言得知後感到驚訝及不快，覺得被隱瞞，自此與鄺港智「此情不再」，維持表面友好只為取回屬於自己的資金，亦承認事後看來蔡投資鐘錶並非精明投資。

控方：指出鄺球無任何商業文件證明內地生意盈利，且出入境紀錄顯示鄺球於2016及2017年合共僅一個多月不在港，直指他在內地無生意、僅靠退休金為生。

鄺港智：否認靠蔡供養，聲稱自己在內地經營多項業務，登記於父兄名下，，包括買賣名錶賺取至少2,000萬港元（盈利多數交予蔡）、寫字樓二房東月賺20至30萬人民幣、海南農地租賃中介年賺百多萬人民幣等，出入五星級酒店及坐「大飛」包船均由自己支付，強調與蔡是資金「共同擁有」。

鄺球：自稱2001至2009年在珠海經營地產賺500萬元，2009年起在廣州經營3間餐廳10年、月賺24至28萬人民幣，另買賣文物盈利，先後匯款3,000萬元予蔡買樓，2017至2019年每月匯30至40萬元家用，否認收蔡家用反稱「我畀錢佢就有」；被質疑無文件證明時稱還押期間無法取回商業文件。

鄺港傑：指曾幫胞弟從內地帶幾十萬至100萬元回港，又稱父親心臟手術費由胞弟支付，認為蔡母因好賭問兩人拿錢才誣稱鄺港智無業務。

6）鄺港智犯盜竊案：各人有何角色？

張燕花：否認事前知悉鄺港智牽涉盜竊案或協助其潛逃，供稱直至警方押解鄺港智回家搜查時才得悉他涉600萬元盜竊案，並指鄺港智在內地並無業務且靠蔡供養。

鄺港傑：供稱2015年胞弟涉盜竊案被捕起訴後要潛逃，因鄺家不熟內地而張燕花熟悉海南，張燕花知悉鄺港智被通緝且「有份在大陸嗰邊接佢」，協助將坐快艇離港的鄺港智送往海南。

鄺港智：稱當年犯盜竊案並非急需用錢，而是想賺錢「畀屋企」包括張燕花，「好似母子咁，我好錫佢」，以及秘密支付胞兄鄺港傑部分美國大學學費，因母李瑞香投資虧蝕不敢告知鄺球。

在盤問下，更驚爆蔡天鳳當年對盜竊案知情且「一齊做㗎嘛」，負責現場「睇水」、接收盜取的金飾及在網上假扮其胞姊與受害人聊天。

他又指，案發當晚，張燕花就蔡失蹤報警卻未通知他，令他爆粗斥「X街，你報警都唔話我知嘅」，認為張明知他被通緝應通知他避開。

鄺球：指2019年由他親自帶600多萬元現金到律師樓賠償予盜竊案受害人，令幼子獲減刑9個月。

7）加多利山發燒事件：鄺球有無動手？

2022年6月，因蔡與鄺港智的女兒X發燒，蔡到加多利山探望，李瑞香著鄺港智勿接近免受感染，蔡天鳳不滿並在房間內責罵李瑞香，在客廳的鄺球聞聲入房與蔡粗口互罵，最終被譚方駿及鄺港傑拉出客廳。

譚方駿：供稱鄺球當時情緒激動兩度衝近蔡，第一次碰到蔡的上身，第二次被譚及鄺港傑及時隔開。

張燕花：供稱女兒事後曾向她提及被鄺球打。

鄺球：承認罵蔡「生仔機器」及不斷爆粗，承認自己有「行埋去用手篤佢（蔡）膊頭」；但堅決否認有打蔡，稱「冇打佢，如果打佢報咗警啦」，重申只是想鬧交。

鄺港智：供稱鄺球當時衝向蔡「想打佢咁」，在庭上站起示範鄺球舉起右手向前揮動，但指胞兄和譚及時拉住鄺球，故鄺球「沒掂到蔡」，惟鄺球其後再度衝前與蔡粗口互罵。

鄺港傑：指聽到鄺球爆粗喝問「你做乜鬧我老婆」，兩人粗口對罵並「衝向對方」，在場各人立即拉住二人，他與譚合力將鄺球拉出客廳。

8）張燕花愛打牌：有無欠賭債？誰來還？

張燕花：在辯方盤問時否認愛賭及要女兒二按物業代還賭債，斥「冇呢件事！絕對冇呢件事！」，並反斥前女婿「畜生」。

鄺港傑：指蔡母張燕花好賭並會向蔡及鄺港智拿錢，故2021年蔡在澳門賭輸錢遭追債時無法向母親借錢，直言：「佢阿媽問佢借錢就有，問佢阿媽借唔到錢」。

鄺港智：供稱2月21日案發當日在七人車上，蔡向他抱怨母親張燕花「又爭人錢」，蔡每個月要為母親的賭債「還10萬、8萬利息」，大感壓力；他當時安慰蔡「算啦，唔係好多唔緊要啦，冇辦法啦」。

9）司機阿信請辭：誰知情誰決定？

張燕花：供稱前家姑李瑞香自2022年11月起，指控蔡天鳳的私人司機「阿信」偷竊，並遊說蔡解僱阿信改聘鄺港傑。張強調，阿信並非自行辭職而是「被辭退」，她透過「阿信同我司機講」得知李瑞香向阿信稱全家要去旅行、「到時再返嚟做」，其後便被辭退。蔡曾另聘其他司機但不合適，最終讓鄺港傑試工並於2023年1月正式起用；惟張堅稱蔡曾抱怨鄺港傑駕車速度太快且經常遲到令小朋友上學遲到，認為他不適合做司機。

鄺港傑：主問時稱阿信曾兩度挪用雞蛋仔店公款，初時蔡念其接送子女表現好而反對辭退；其後阿信在停車場爆粗罵職員及住戶，加上李瑞香收到追討阿信欠債的電話，鄺、李、鄺港智及蔡四人商討後一致決定辭退他，為省卻解僱賠償，遂藉詞全家往法國旅遊，要其放兩個月無薪假，逼使阿信於2022年11月主動離職，並由蔡提議鄺港傑暫代司機。

控方：指蔡天鳳根本無意辭退阿信，批評鄺港傑為省錢及為取代阿信以製造與蔡獨處機會而說謊逼走對方；鄺港傑承認向阿信說謊，「佢辭退自己唔使賠錢吖嘛」，但否認蔡不知情及否認圖謀獨處。

錢紀信（阿信）：指於2022年11月，鄺港傑稱他與家人將出外旅行兩個月，要求他停薪留職。錢反提議在該兩個月內支取半薪以協助打理七人車，但鄺港傑不同意，錢遂決定辭職，工作至同月15日離職。錢在庭上堅決否認曾偷竊、在孩子面前講粗口或被投訴操守問題。

10）雞蛋仔事業：為子女開／為鄺港傑開？

張燕花：供稱蔡並非因小朋友喜歡食雞蛋仔而開店，而是鄺港傑不停以甜言蜜語，聲稱沒有工作，自稱熟悉這門生意，蔡為幫助他才出資約200萬元設雞蛋仔店。張指該店最終因虧損結業，鄺港傑當時「日日在我屋企食飯」，被她追問為何不上班時才回應「執咗啦」。

鄺港傑：稱疫情期間他、蔡及兩名子女幾乎每天買雞蛋仔，蔡遂出資60萬元在深水埗開設加盟雞蛋仔店，由鄺港傑打理。開店約2個月後，他北上處理內地公司文件，蔡亦贊同稱雞蛋仔店只是「玩吓」。因受疫情影響及需向加盟商支付兩成營業額，店舖每月虧蝕5,000至1萬元；他返港親自營運至生意好轉後，於2022年4月經中介轉手賣出，連按金蔡共收回40萬元（實蝕約20萬元）。

【蔡天鳳案・專頁】