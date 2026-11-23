新百貨超市品牌「Omart」昨日（22日）於九龍灣MegaBox開幕，一連兩日也大排長龍。Omart早前在其社交平台公布，市民可以299元買到價值過千元的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕，優惠只限開幕當日；記者昨日也留意該款記憶枕吸引不少市民搶購。



不過，根據美國超市Costco網頁，這款「Tempur-Pedic」枕頭定價為31.99美金，約250港元。真正售價逾千元的是在丹麥製造的「Tempur」，而非美國製的「Tempur-Pedic」，《香港01》曾就相關產品的宣傳是否不準確向Omart查詢，目前尚待回應。



Omart今日中午約1時仍有近200人在場排隊，人龍由商場12樓「打蛇餅」至14樓。（張智浩攝）

新百貨超市品牌「Omart」昨日（22日）於九龍灣MegaBox開幕，一連兩日也大排長龍。Omart早前在其社交平台公布，市民可以299元買到價值過千元的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕，優惠只限開幕當日；記者昨日到場時，也留意該款記憶枕吸引不少市民搶購，很快已被一掃而空。

Tempur涼感記憶枕以299元發售。（資料圖片/呂婉盈攝）

Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕。（張智浩攝）

盒上表明產品是美國製造。（張智浩攝）

丹麥製造售逾千港元 美國製造Costco售約250港元

Omart出售的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕是美國製造，在Costco的網站上，這款枕頭定價為31.99美金，約250港元。

真正價值過千元的是行貨「Tempur」，產品在丹麥製造；而「Tempur-Pedic」實為美版，於美國製造。

Omart出售的Serenity by Tempur-Pedic涼感舒壓太空記憶枕是美國製造，Costco只售約250港元。（Costco網站截圖）

Tempur官網曾指丹麥製較重 官方途徑買有3年保養

Tempur網站曾有文章說明兩者分別，表明除了來源地外，兩個品牌的產品規格、物料密度、尺寸標準都不一。

該文章指，消費者若有機會親身比較兩者，便能輕易察覺丹麥製的Tempur枕頭較重，經美國太空總署認證的減壓粒子更多，自然更能分散及消除身體壓力。

另外，文章指出，於香港Tempur選購枕頭，可享有3年保養；水貨店就算提供保養，也絕非原廠保養，充其量只是由進口商自行提供保養；保養條款亦大多沒有清晰列明，售後服務質量成疑。

Omart職員稱純粹製造地不同

《香港01》記者今日到店舖向職員查詢，對方稱純粹製造國家不同，「應該做嘅方法、用嘅物料都一樣」，亦聲稱是相同的品牌。《香港01》曾就相關產品的宣傳是否不準確向Omart查詢，尚待回覆。