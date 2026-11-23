宏福苑大火獨立委員會報告提交政府剛滿一個月。特首李家超今日（23日）主持會議，聽取官員匯報政府為系統改革及推行獨委會報告建議的進度報告。他指示各政策局和部門全力推展改革工作，盡快就六條法例的修訂草案提交立法會審議，要求跨部門特遣隊，全力出擊嚴打圍標，及盡快落實成立樓宇維修支援及服務局等新措施。



李家超又指，宏福苑火災帶給受影響居民的傷痛，政府感同身受，深感難過。他又指，政府各人員必須汲取教訓，認真落實改革工作，防止悲劇再發生。



特首李家超今日（23日）主持會議，聽取官員匯報政府為系統改革及推行獨委會報告建議的進度報告。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日（23日）主持會議，聽取官員匯報政府為系統改革及推行獨委會報告建議的進度報告。（政府新聞處圖片）

李家超表示，獨立委員會報告提出的建議涵蓋消防安全、樓宇維修工程監督、建築物管理、防範反競爭行為等不同範疇，政府上下必須緊密協作，加緊推行各項改革措施，為樓宇維修的每個步驟和關鍵環節作全流程系統性檢視和改革，同時提升政府監管職能和加強法律規管。

李家超要求各政策局和部門在推進各項建議落實的同時，必須要以嚴謹態度全流程檢視有關制度，確保所有改革取得實效。

李家超重申，政府對樓宇維修制度改革的決心是堅定的，必須仔細推進各項建議的落實工作，不容許類似事件再次發生。他指示由政務司司長主持的督導委員會，全力統籌和推展制度改革工作，確保改革落到實處。

李家超說，宏福苑火災帶給受影響居民的傷痛，政府感同身受，深感難過。自事件發生以來，政府全力支援災民，即時安排過渡居所，並推出長遠居住安排讓居民盡早展開新生活。他續說，各人員必須汲取教訓，認真落實改革工作，防止悲劇再發生，並繼續全力支援受影響居民，協助他們盡快開展新生活。

各司局長的工作報告重點：

（一）政務司司長已於10月30日（獨立委員會報告公布的翌日）成立督導委員會，並已於11月16日舉行首次會議，就獨立委員會的建議逐一檢視推進落實方案。其中29項已完成落實，其餘正積極推行，包括制訂落實時間表，並就個別優化措施開展諮詢業界以制定推行方案，督導委員會將每四至六星期舉行會議，盡快落實完善有關機制工作。



（二）有關六條法例的修訂工作正如期推展。

《消防條例》：修訂草案的準備工作已進入最後階段，保安局將在下月將草案提交立法會進行首讀及二讀。

《建築物管理條例》：民政及青年事務局已於11月6日向立法會匯報修訂建議，正敲定修訂條文細節，將盡快提交條例草案。

《建築物條例》：發展局將於明日（24日）的立法會發展事務委員會會議向委員匯報修訂建議，目標在明年初提交條例草案。

《競爭條例》、《有組織及嚴重罪行條例》和《廉政公署條例》：商務及經濟發展局正聯同相關部門和機構全速推進法律草擬工作，明年初會向立法會提交修訂條例草案，全面打擊樓宇維修工程圍標等嚴重反競爭行為。



（三）樓宇維修支援及服務局會在今年內成立：發展局將於明日（24日）的立法會發展事務委員會會議向委員匯報，樓宇維修支援及服務局將於今年內正式成立，下月起陸續編制和管理三張「預審名單」，由2027年1月起向業主指派驗樓顧問，並在首季內為業主進行項目招標。



（四）專家小組將於11月內成立：發展局會在短期內成立樓宇大型維修專家小組，期望小組12月展開工作，小組成員將來自專家學者、業界人士和有關政府部門，為有關樓宇大型維修的宏觀標準、原則及指引提出建議。



（五）房屋局「公營房屋樓宇管制組」於今日正式成立，取代原有的獨立審查組，並實行全新的監管制度，以每個屋苑的大型維修項目為基礎，統籌和綜合處理有關工程的監管，以改善整體工程項目統籌和溝通，以及處理和解決項目的風險問題。「管制組」已成立項目專隊，協助五個正進行大型維修工程的屋苑，並為這些屋苑各安排一位聯絡專員。有關聯絡專員已主動聯繫屋苑的業主立案法團，介紹「管制組」的職能及項目專隊可提供的協助，並提供聯絡資料，以便法團日後直接溝通。



（六）長遠居住安排進展順利：為協助居民選擇適合自身的長遠居住安排，政府的收購計劃，已有超過96%業主（1,913戶）簽署具約束力的《買賣協議》。超過84%業主（1,682戶）已完成所有業權轉讓手續，換句話說，特區政府已是相關單位業主。此外，超過73%業主（1,456戶）已選擇了政府提供的「特設銷售計劃」項目單位或以綠表資格購入資助出售單位作長遠居所。從11月9日起，13戶業主已收取九龍灣盛緻苑單位鎖匙，另有兩戶業主收取了粉嶺樂嶺軒單位鎖匙，準備遷入新居。房屋局預期約530戶選擇了九龍灣盛緻苑及粉嶺樂嶺軒的居民，大部分可於未來兩個月內獲得新居鎖匙。



（七）為支援災民，政府成立了「大埔宏福苑援助基金」，並投入三億元作為起動資金，加上包括香港、內地等不同地方各善心人士和機構亦慷慨捐輸，基金總額已達約48億元，並在不同階段向死者家屬及災民發放支援和生活金。行政長官指示政務司副司長及民政及青年事務局局長，要細緻運用「大埔宏福苑援助基金」的款項，為居民作適切支援及貼切安排，協助居民盡快開展新生活。



（八）律政司匯報刑事案件的最新進展。至今，警方及廉政公署共起訴了涉事承建商、工程顧問相關的七人及兩間公司，涉及共25項控罪，包括誤殺、串謀詐騙、洗黑錢、企圖妨礙司法公正及逃稅等，案件將於2027年1月14日提訊；勞工處已向一人及兩間公司提出合共25項檢控，涉嫌違反職安健法例，案件將於2027年9月9日首次提堂；屋宇署已向四人及兩間公司提出合共259項檢控，包括涉嫌使用不合規的物料等，案件將於2027年1月21日首次提堂；消防處亦已向一人及兩間公司提出合共12項檢控，包括涉嫌違反《消防（裝置及設備）規例》的罪行，案件將於2027年1月21日首次提堂。



（九）跨部門打擊樓宇維修工程圍標聯合特遣隊自成立約一個月，已採取兩次主動行動，總共拘捕163人，情況如下：

於11月6日公布了首次打擊行動，共拘捕66人，罪行包括欺詐、偽造文書、串謀詐騙、串謀向代理人提供利益、串謀使代理人收受利益，涉及金額超過一億元。

於11月23日公布了第二次打擊行動，共拘捕97人，罪行包括偽造文書、串謀詐騙、串謀向代理人提供利益、串謀使代理人收受利益，涉及金額超過1.3億元。



（十）公務員敍用委員會成立的調查小組正馬不停蹄展開紀律調查，包括索取有關文件資料和就涉事人員進行會面，進度如期。

