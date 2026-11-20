宏福苑發生大火距今接近一年，房屋局指截至11月17日，共有96.2%業主完成簽署《買賣協議》，其中九龍灣盛緻苑及粉嶺樂嶺軒單位的業主，將由11月起陸續完成交易及收樓。局方預計，除少數特殊個案外，餘下個案預計將於年內完成業權轉讓。



房屋局人員昨日（20日）見證其中一戶即將搬入盛緻苑的街坊「收鎖匙」。（房屋局FB）

83.2%業權轉讓已完成

房屋局在社交平台表示，宏福苑長遠居住安排有序推展，截至11月17日，共有1909戶業主完成簽署《買賣協議》，佔約96.2%；有83.2%、1651戶的業權轉讓已經完成，並已收到現金或「樓換樓券」，以便他們安排其長遠居所。

房屋局稱，除少數特殊個案外，餘下個案預計將於年內完成業權轉讓。「特設銷售計劃」的10個房屋發展項目都有街坊選擇，其中九龍灣盛緻苑及粉嶺樂嶺軒單位的業主，將由11月起陸續完成交易及收樓。

盛緻苑街坊「收鎖匙」 盼新年後入伙

房屋局人員昨日（20日）見證其中一戶居民即將搬入盛緻苑並往「收鎖匙」。「解說專隊」陪同居民前往收樓前，與她們逛逛鄰近設施，讓她們提前熟悉社區。局方指，盛緻苑附近有巴士站、小巴站、的士站，步行幾分鐘就到啟業邨，有街市、餐廳和不同的零售商店。

房屋局引述該居民說，對選到心儀單位非常開心，除了座向理想、景觀開揚，有不少朋友住在附近，舊街坊也變成新鄰居，亦與兒子住得比以前更近。她感謝「解說專隊」一直以來的支援與陪伴，詳盡解說選樓事宜，形容是「解決了所有煩憂」，預計新年後可以入伙。

房協陪同一位婆婆業主到粉嶺樂嶺軒領取新單位鎖匙。（房協人・情・味 FB）

房協也在社交平台發布影片，稱日前陪同其中一位婆婆業主，到粉嶺樂嶺軒領取新單位鎖匙。房協稱，婆婆由家人陪同下，順利完成手續，第一次踏足新居。房協會繼續配合政府，為宏福苑居民提供所需支援，等大家盡早安居。