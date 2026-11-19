近年涉及多宗法律案件的伊利沙伯醫院耳鼻喉科前副顧問醫生李志良，於2024年涉及一宗醉駕案件，被定罪後未有在28日內上報醫務委員會，被控兩項專業失當罪。醫委會研訊小組今日展開紀律研訊，裁定李志良罪名成立，並發出警告信及刊憲。



李志良（左）11月19日出席聆訊。（洪戩昊攝）

被告稱不知悉被罪後28日內申報

案情指，李志良2024年1月駕駛電單車時被警員截停，進行三階段呼氣測試均不合格，其中含量最高的一次為每100毫升呼氣含41微克酒精，超過了每100毫升呼氣含22微克酒精的法定限度。他於同年4月在沙田裁判法院裁定「酒後駕駛」罪名成立。

李志良在2024年12月申請2025年年度執業證明書時，申報自己在沙田裁判法院被裁定醉駕罪成。醫委會秘書處遂向被告索取更多關於控罪的資料，被告亦提供相關資料，同時解釋指不知道要在被定罪後28日內通知醫委會。

李志良11月19日出席聆訊。（資料圖片）

研訊小組：註冊醫生應比一般人更了解醉駕後果

研訊小組考慮，被告李志良認罪，在紀律程序中與研訊小組合作，但強調他作為註冊醫生，應該要比一般人更了解醉駕的後果，最終決定向其發出警告信。

翻查資料，李志良為伊利沙伯醫院耳鼻喉科前副顧問醫生，因涉向無求診家人濫開藥物，並要求病人將過量藥物退回並自用，於今年7月被裁定兩項「藉公職作出不當行為」罪成，並判處160小時社會服務令，及向醫管局賠償 2 萬元。

他另涉及於2024年11月，在元朗不小心駕駛及在醫院拒絕提供血液樣本案，他承認兩項控罪，案件將在12月判刑。