西醫梁家騮2016年透過Facebook等宣傳早期胃癌及腸癌篩檢優惠計劃，並向公眾提供折扣價，被醫委會裁定違反專業操守。他曾向上訴庭上訴被駁回後，早前就決定上訴至終審法院(FACV 7/2026)。終審庭今(23日)頒判辭，認為守則未絕對禁止醫生刊登載有收費折扣的廣告，一致裁定梁上訴得直。



上訴人為梁家騮，答辯人為香港醫務委員會。

梁家騮(圖)因刊登醫療折扣被裁定違反專業操守，終極上訴得值。(資料圖片)

醫委會指梁刊登有折扣的醫療服務 違反守則

終院法官在判辭指，梁是一名醫生，亦是Best View Medical and Endoscopy Centre的股東及董事。他被指於2016年，在其所屬醫療機構的網站及Facebook專頁刊登廣告，內容包括向一定限額的病人，提供有折扣的癌症篩選服務。有人於2016年6月15日向醫委會投訴梁登廣告。醫委會其後展開聆訊，並裁定梁以招徠病人或兜攬生意為目的，向公眾宣傳有折扣的醫療服務，指他違反《香港註冊醫生專業守則》第5.2.1.2(d)節。

上訴庭認為守則全面禁止醫療服務的折扣廣告

梁曾向上訴庭提出上訴，他認為他有權發表有關言論，要求撤回醫委會的決定。惟上訴庭認為《守則》內容是全面禁止任何醫療服務的折扣廣告，對梁發表這些言論的限制亦相稱，因而駁回其上訴。

終院認為守則容許醫生發布收費資訊

梁之後再上訴至終審法院，終院法官認為，《守則》容許醫生向公眾發布其收費及服務資訊，並無絕對禁止刊登載有收費折扣的廣告。

醫委會的表述過於含糊

再者，醫委會在裁定梁行為失當時所依賴的限制，其表述亦過於含糊，令醫生無法清晰區分何種折扣廣告為《守則》所容許，何種折扣屬違規行為。鑑於醫委會接納本案的廣告確實有促進公眾健康福祉，此癥結尤爲明顯。

終審法院的法官因而認為，醫委會裁定梁行為失當的依據，及對梁發表相關言論的限制，均欠缺法律確定性，故裁定梁終極勝訴。

建議醫委會可考慮修改守則

終院又指出，醫委會可考慮對《守則》作出一定性質的修改，以確保有關廣告的規則是容易理解，及具備足夠明確的規範，讓醫生能據此而自我約束，以避免被裁定行為失當。