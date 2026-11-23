大埔宏福苑大火後，10歲的Solomon及家人搬進過渡性房屋，離開了熟悉的家，他變得容易暴躁，有時會把玩具破壞得支離破碎，變得抗拒上學，以往最喜歡的電子遊戲不想再玩，唯獨對打鼓仍然充滿熱情。



香港救助兒童會於大火後推出「耀亮未來支援計劃」，為受災兒童及青少年提供最高6,000元的一筆過資助，讓他們實踐心願，Solomon的媽媽決定利用這筆資助，為Solomon添置一套電子鼓。當電子鼓送到現時住處時，他們一家人一同開箱和組裝，當Solomon戴上耳機、敲下第一個節拍時，屋內再次響起笑聲。



10歲的Solomon在大火後離開熟悉的家，變得容易暴躁，有時會把玩具破壞得支離破碎，對很多事失去興趣，連以往最喜歡的電子遊戲不想再玩，唯獨對打鼓仍然充滿熱情。（受訪者提供）

香港救助兒童會於大火後推出「耀亮未來支援計劃」，為受災兒童及青少年提供最高6,000元的一筆過資助，Solomon的媽媽決定利用這筆資助，為Solomon添置一套電子鼓。（受訪者提供）

10歲的Solomon在大火前跟家人同住於宏福苑，大火後他們搬進過渡性房屋，雖然宏福苑的單位未被大火焚毀，但整個單位及所有傢俬、電器及物品卻已被濃煙燻黑，Solomon的媽媽劉女士一邊展示當日返回單位執拾時拍下的照片，一邊苦笑道：「你看，雖然（單位）看似沒有未被燒得很嚴重，但已經不能再回去居住。」

離開熟悉的家、搬到陌生的環境，劉女士說，Solomon的情緒起伏明顯比以前大，變得容易暴躁，有時會把自己的玩具破壞得支離破碎，亦對很多事情失去興趣，甚至曾表示連以往最喜歡的電子遊戲也不想再玩。

坐到鼓前，Solomon的說話和笑容會變多。（受訪者提供）

劉女士坦言，大火後她也在承受失去家園和生活驟變所帶來的情緒和壓力，但作為媽媽，她選擇先放下自己的不安，優先照顧兒子的需要。她提到，上樓執拾時，特意為已學習打鼓四五年的Solomon帶回一對鼓棍，因為她留意到在眾多活動之中，只有打鼓，從未被Solomon放棄，「唯獨係打鼓，佢一次都冇講過唔去。」

坐到鼓前，Solomon的說話和笑容會變多，說起打鼓，他幾乎不假思索地回答跟分享；遇上喜歡的歌曲，他更會打得會特別投入。劉女士也笑著補充：「其實我都好鍾意聽佢打鼓。」

坐到鼓前，Solomon的說話和笑容會變多。（受訪者提供）

香港救助兒童會在大火後推出「耀亮未來支援計劃」，為每名合資格的0至18歲受災兒童及青少年提供最高6,000元的一筆過資助，可用於學習支援、興趣班及與兒童學習和發展相關的物資，讓他們實踐心願。

劉女士決定利用這筆資助，為Solomon添置一套電子鼓，「以前我未必會買，但現在有這個機會，我希望讓他做自己真正喜歡做的事。」 當電子鼓送到現時住處時，他們一家人一同開箱和組裝，當Solomon戴上耳機、敲下第一個節拍時，屋內再次響起笑聲。

香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅指出，兒童經歷火災後，不安和負面情緒可能隨時間逐漸浮現，要做的不只是災後的即時應對，更重要的是陪伴他們一步一步走過復原之路，「耀亮未來支援計劃」希望幫助孩子找回熟悉的生活感覺，包括延續興趣和學習需要，同時減輕家庭的經濟壓力。