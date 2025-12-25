宏福苑大火｜陪伴是良藥　醫管局專線團隊：治療創傷不等於忘記

大埔宏福苑火災發生近一個月，醫管局精神健康專線截至周一（22日）接獲88宗與火災相關求助，其中30宗涉宏福苑居民。部份人表示不斷回想火災情景、責怪自己未能救回親人，亦有長者無法適應新居所，失去食慾及體重下降。專線等渠道轉介23位求助者接受精神科專科門診服務，以及轉介10位求助者到情緒支援小組。



葵涌醫院精神科副顧問醫生吳凱怡表示，災民在佳節會更思念去世的親友，更需要別人的陪伴，建議大眾可以如常邀請災民出席聚會，見面期間亦無需刻意迴避與災難相關的問題或勉強想出安慰的說話。團隊強調治療創傷不等於忘記，而是學會如何將逝者放在心中的同時：「再同𠵱個世界，同其他人去連結。」



醫管局精神健康專線在2012年1月成立，24小時提供精神健康諮詢及支援服務。（董素琛攝）

醫管局精神健康專線在2012年1月成立，設於葵涌醫院。（董素琛攝）

專線收88宗宏福苑相關求助 有人看新聞情緒受困

醫管局精神健康專線2012年1月起設於葵涌醫院，24小時提供精神健康諮詢及支援服務，包括危急事故或災難支援，例如南丫島海難及近期宏福苑火災。專線在2024/25年度接到逾4萬宗電話求助，截至周一（22日）共收到88宗與宏福苑大火相關來電，其中30宗來自受影響居民，其餘來電者包括看到新聞而情緒受困擾的人士。

葵涌醫院精神健康專線病房經理（精神科）黃鳳仙（董素琛攝）

求助者內疚未能救家人 長者住戶不適應新居所

負責專線的團隊引述有求助者「覺得自己返唔切屋企拯救佢嘅家人，覺得自己做錯咗」，亦有人不自控回想火災畫面。曾有長者住戶致電求助，指不熟悉新居住環境，生活上遇到障礙，但同時要履行照顧家人的責任，因此情緒低落，失去食慾甚至體重下降。

截至12月22日，專線等渠道轉介23宗個案到精神科專科門診服務，另有10案個案轉介至情緒支援小組。葵涌醫院精神健康專線病房經理（精神科）黃鳳仙指，災民的求助個案不斷增加，火災發生首兩天均收到雙位數的來電，至今每天仍會收到單位數相關來電。前線護士會透過臨床評估，判斷求助者的風險類別，再轉介至適切的服務。

至於人手安排，黃鳳仙指，專線有約40位精神科護士提供服務，事故初期得到聯網及總部協調增加人手，會因應不同階段作人手調配，並檢視情況。

葵涌醫院精神科副顧問醫生（社區精神科服務隊）吳凱怡強調，治療創傷不等於忘記。（董素琛攝）

精神科醫生：災民在佳節更需要他人陪伴

葵涌醫院精神科副顧問醫生（社區精神科服務隊）吳凱怡表示陪伴可以減低焦慮，建議受情緒困擾者要盡量和身邊的人保持聯繫，同時亦要維持日常生活的規律，避免使用酒精及非處方藥物自我治療。火災發生後應否繼續舉行聖誕新年慶祝活動，她認為情緒並無對錯，而節日本身亦是中性，人們在節日會更思念逝去的親友，更需要別人的陪伴。

陪伴其實有好多方式，唔一定話cancel（取消）晒所有同節慶有關嘅事，先係一個合適嘅陪伴。 葵涌醫院精神科副顧問醫生（社區精神科服務隊）吳凱怡

吳凱怡建議可以如常邀請災民出席聚會，見面期間亦無需刻意迴避與災難相關的問題或勉強去想安慰的說話。她指，部份人喪失至親會想停留在傷痛中，認為只有該種痛楚才可讓他們與逝者有連繫，但她強調，治療創傷不等於忘記，「治療創傷其實係想學識點樣穩穩陣陣，將我哋離開咗嘅屋企人同我哋扣埋一齊...... 我哋帶住佢哋慢慢再同𠵱個世界，同其他人去連結。」