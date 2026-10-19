蠟筆繪出焦慮、搖動「冷靜瓶」抒懷　宏福苑學童藉遊戲藝術撫創傷

綠色的圍網、紅色的火，大埔宏福苑大火後四五個月，有家住宏福苑、就讀幼稚園的孩子用蠟筆重繪火災時情景。香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅說，要打開孩子的心扉不容易，孩子要用言語表達亦困難，縱然他們從未提及，看似毫無異樣，卻不代表沒受事件影響。



黃碩紅說，孩子復原需要時間，亦需要長期支援，該會過去近一年聯同樹仁大學團隊在區內提供支援，包括遊戲和表達藝術等創傷知情小組服務，經研究發現，參與兒童的焦慮、創傷後壓力症狀等均有改善。該會建議政府建立常設心理支援機制，制訂兒童災後心理支援的指引及標準流程，並將創傷知情理念納入災難復原政策。



香港救助兒童會聯同樹仁大學團隊在大埔區內支援，包括遊戲和表達藝術等創傷知情小組服務，經研究發現，參與兒童的焦慮、創傷後壓力症狀等均有改善。（方承恩攝）

「冷靜瓶」緩飄閃粉平復心靈 寶物盒承載舊居情與物

大埔浸信會公立學校小六學生Jackey（化名）是宏福苑居民，大火後搬往策誠軒，面對居住及生活環境變化，他較少表達感受。但在表達藝術治療小組，他製作過一個寶物盒，載著他的不少「珍寶」，有摺來抒壓的紙彈弓，也有以前住宏福苑時他人送贈的企鵝玩具。

訪問期間，Jackey不時拿著兩個「冷靜瓶」，都是參與小組期間的產物。冷靜瓶內盛載液體及閃粉，他說搖動瓶身，看著閃粉緩緩飄落，會覺得舒服及漂亮。

香港救助兒童會自災後聯同香港樹仁大學團隊為區內的學童、家長、以至學校及教師提供支援服務，其中一項就是Jackey參與的表達藝術治療小組。

大埔浸信會公立學校小六學生Jackey（化名）在表達藝術治療小組，他製作過一個寶物盒，載著他的不少「珍寶」，有摺來抒壓的紙彈弓，也有以前住宏福苑時他人送贈的企鵝玩具。（方承恩攝）

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香港樹仁大學輔導及心理學系助理教授陳嘉珮指，看著閃粉緩緩飄落，有助孩子意識到可以將節奏放慢，回復平靜。（方承恩攝）

大火近一年 救助兒童會：部份孩子聽到警鐘聲仍不舒服

香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅指，宏福苑大火事發近一年，留意到部份孩子仍受火災影響，例如聽到警鐘響聲或鳴笛聲會感覺不舒服，也有孩子會想起火災片段。她提到，在大火後四五個月，有家住宏福苑、就讀幼稚園的孩子用蠟筆重繪火災時的情景，家長才驚覺雖然孩子平日沒提起，但一直記著很多火災的細節。

「小朋友復原要時間，唔係講緊3個月，小朋友可能要經歷5、6年時間，就算過咗一年，唔會因為事件結束，支援就結束。」黃碩紅指出，適切的心理支援能有效促進復原，減少孩子的焦慮及創傷反應，強調孩子復原需要長期支援。

香港救助兒童會香港項目總監黃碩紅指，宏福苑大火事發近一年，留意到部份孩子仍受火災影響。（方承恩攝）

香港樹仁大學輔導及心理學系副教授及副系主任林嫣紅指，遊戲和表達藝術能以適齡而容易參與的方式，幫助兒童整理感受、調節情緒和建立應對能力。（方承恩攝）

該會跟樹仁團隊利用不同評估量表及問卷，就兒童在接受遊戲治療或表達藝術治療前後的情況進行研究，分別收集74名兒童及家長數據，並進行家長訪談。結果發現，經遊戲治療介入，兒童焦慮水平由原來的達7分，即屬中度、已需關注的水平，降至1分，跌幅達八成半。

結果也顯示，經表達藝術治療介入，兒童創傷後壓力症狀由23.52分，跌至9.13分，跌幅逾六成，兒童反抗性行為、對環境敏感、坐立不安等行為及過度活躍問題均有改善。

香港樹仁大學輔導及心理學系副教授及副系主任林嫣紅指，遊戲和表達藝術能以適齡而容易參與的方式，幫助兒童整理感受、調節情緒和建立應對能力，研究錄得兒童在情緒、行為、注意力和朋輩關係等方面的改善，及家庭正面表達提升，反映兒童復原和持續發展需要照顧者、學校和日常環境共同支持。

大埔浸信會公立學校校長蕭婷覺得是各方所做的支援奏效，孩子才沒有一直停留於過去不好的經歷。（方承恩攝）

「大人心安，小朋友先會心安。」黃碩紅同樣指出，要助孩子復原，孩子身邊人的情況也要顧及，故該會在區內不止支援孩子，也支援家長及學校。據該會提供的數字，截至今年9月，該會已為153名兒童提供遊戲治療、表達藝術治療等創傷知情小組服務，並在區內7所學校推行校本復原服務，接觸133名家長及教師。

籲長期支援兒童復原 制訂兒童災後心理支援標準流程

大埔浸信會公立學校校長蕭婷說，孩子正逐步走出創傷，見到學生在小組中釋放自己，現時積極投入校內活動，例如擔任風紀、圖書館管理員、上台做司儀等，都令她覺得正因為各方的支援奏效，孩子才沒有一直停留於過去不好的經歷。

綜合過去近一年的經驗及研究結果，香港救助兒童會向政府提出多項建議，包括建立常設心理支援機制，將兒童精神健康納入災難管理框架，制訂兒童災後心理支援的指引及標準流程，以便盡早識別、介入及跟進；同時參考國際經驗，將創傷知情理念納入災難復原政策，並持續為學校、社區及受影響家庭提供資源，確保心理復原與物質重建受同等重視。