政府宣布在「大埔宏福苑援助基金」下推出兩項新生活支援補助，包括「業主新生活支援補助」，以及「罹難者家屬新生活支援補助」，兩項金額分別為30萬元及20萬元。政府指，新補助目的是為居民作適切支援及貼切安排，協助居民盡快開展新生活。



新生活支援補助首期15萬於12月底發放

就「業主新生活支援補助」，援助基金將向每名宏福苑單位的業主發放30萬元的業主新生活支援補助。補助會分兩期發放，第一期的15萬元會於今年12月底與第三期的租金補助一同發放；而第二期的15萬元會於明年六月底與第四期的租金補助一同發放。

有關補助提供予所有宏福苑業主。如業主已出售或將出售業權予政府，補助將發放予單位業權出售前的業主。

罹難者家屬補助 全數20萬元年底一次過發放

至於「罹難者家屬新生活支援補助」，政府指，考慮到社會希望對死者家屬提供更多支援，而罹難者中亦有非業主，援助基金會向罹難者家屬發放這筆補助。家屬會就每名罹難者獲發20萬元的補助，有關補助將於今年12月底起一筆過全數發放。

上述補助會透過社會福利署的「一戶一社工」機制發放，業主以及罹難者家屬無需另行作出申請。