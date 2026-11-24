周四（26日）是宏福苑大火一周年，對於公務員行政問責，政務司司長陳國基今早（24日）在電台指公務員敍用委員會正就個別公務員責任獨立調查，預計會接見約100人，料約40至50人是調查對象，明年1月將向行政長官提交報告。

陳國基指，公務員敍用委員會正釐清各人角色，一旦發現個案涉刑事責任會交由執法部門處理，疏忽職守、不按程序辦事等行政問題亦在跟進之列，而政府將視乎調查結果，嚴重個案會開除相關公務員或強迫退休，輕則譴責或警告。至於何時正式懲處，陳國基指很難給出一個日子。



2026年11月16日，宏福苑大火發生將近一年時宏福苑外貌。（資料圖片／吳美松攝）

陳國基今早在商台節目《在晴朗的一天出發》指，獨立委員會報告提出的120項建議全面且環環相扣，政府自10月29日成立督導委員會後，已迅速審視所有建議。他指，目前19項建議已經落實，數十項已訂立時間表，僅餘十多項因需諮詢業界或等待修例提高罰則而暫未定時間表。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。圖為政務司司長陳國基。（資料圖片／黃寶瑩攝）

針對行政問責，陳國基表示，政府已增設兩級責任制，並將「以民為本」寫入《公務員守則》，而在宏福苑大火事件中，確有部份公務員做得不足：「呢個必須要承認嘅。」

約40至50人為調查對象 料明年一月向特首交報告

陳國基指，公務員敍用委員會正獨立審視相關人員涉及行政抑或刑事責任，預計接見約100人，最終約40至50人須接受調查，明年一月左右向特首提交報告：「個別同事做得唔好，咁都要接受懲罰、接受紀律處分，呢個冇辦法一定要做嘅，因為咁樣先能夠，所謂叫『以儆效尤』，亦都係對呢件事係一個負責。」

開除等重罰須走足程序 陳國基：好難畀一個日子出嚟

陳國基補充，警告等輕微處分可直接執行，但開除或強迫退休等重罰則須走足申辯及上訴程序，確保公道，但確實實施處分的時間表則需視乎「犯嘅錯有幾嚴重」，「我就好難畀到一個日子出嚟」。