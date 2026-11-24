【六合彩／金多寶／幸運二金多寶／攪珠號碼／7300萬頭獎】六合彩50周年推新玩法，今晚（24日）舉行的「幸運二金多寶」有「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，馬會將增加相應金多寶金額。截至昨午（23日）3時許，累積投注額達6,888萬港元，按機制加碼門檻，金多寶增至5,500萬港元，以10元一注獨中，估計頭獎達7,300萬港元。下文即對7個攪出號碼。



馬會將於今晚（11月24日）舉行金多寶攪珠活動，為今年第2次舉行的「幸運二金多寶」。（資料圖片）

(六合彩直播截圖)

六合彩攪珠結果

今晚攪出號碼為：1、20、26、28、35、41；特別號碼為：36

據馬會網站顯示，截至昨午（23日）3時許的累積投注額已達6888萬元，按機制加碼門檻，金多寶增至5,500萬，以10元一注獨中，估計頭獎達7,300萬港元。（馬會網站截圖）

馬會網站亦已有相關通知，指活動成功達到第一重目標，確認估計頭獎已提升至7,300萬港元。（馬會網站截圖）

▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶」攪珠▼



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馬會早前公布，今晚（24日）舉行的「幸運二金多寶」有「加碼」機制，當整體投注額達到指定門檻，馬會將增加相應金多寶金額，進一步提高估計頭獎基金金額，在機制下，倘攪珠前一日、即11月23日的下午2時錄得的累積投注額達指定門檻，馬會將增加相應的金多寶金額。

若投注額低於6,000萬港元，金多寶為5,000萬、估計頭獎基金6,800萬；若達6,000萬至不足7,000萬，金多寶增至5,500萬、估計頭獎基金7,300萬；若達7,000萬或以上，金多寶高達6,000萬、估計頭獎基金更會衝上8,000萬港元。

馬會將於11月24日舉行「幸運二金多寶」攪珠。（資料圖片）

▼近年六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼



2026年3月17日舉行六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月25日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。（馬會網頁截圖）

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