尖沙咀寶勒巷日前發生嚴重車禍，一輛私家車懷疑失控衝上行人路，再撞向一間地舖，釀成一死三傷慘劇。肇事司機一度逃逸，警方事後拘捕一名涉案男子，並控告他危駕等9罪。



案件（KCCC3459/2026）今（24日）在九龍城裁判法院提堂。被告穿著印有「IF」字樣的T恤、戴口罩上庭。裁判官莫子聰應控方申請，把案件押後至明年2月23日再訊，以待警方進一步調查。被告有保釋申請被拒，須還押候訊，並於12月2日進行保釋覆核。



被告倪灝霖（38歲，無業）共被控9項罪名，包括：不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡、在取消駕駛資格期間駕駛、未獲授權而取用運輸工具等。

被告倪灝霖。(羅日昇攝)

被告倪灝霖。（資料圖片）

被告涉危駕引致兩巴基斯坦人一死多人重傷

被告倪灝霖被控兩項不小心駕駛罪，指他在2026年11月22日，在九龍尖沙咀緬甸臺與棉登徑交界，以及赫德道咪錶4327B附近，在道路上不小心駕駛一輛私家車。他另被控一項危險駕駛引致他人死亡，及一項危險駕駛引致他人身體嚴重受傷罪，指他同日在尖沙咀寶勒巷10號外，危險駕駛引致巴基斯坦籍男子穆罕澤偉死亡，以及男子AKHTER Pervez、林姓及鄺姓女子身體受嚴重傷害。

另涉意外後未停車及報警

倪另再被控一項發生交通意外後沒有停車（有人受傷及造成損害），及一項發生有人受傷的意外後而沒有報案，指他同日在上述意外案發地點，身為私家車的司機，當時因有上述車輛在上述道路上而有意外發生，以致上述四名途人受傷及一支交通標誌桿、輕型貨車和8個行人路欄杆損毀，而他沒有停車；以及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

涉無駕駛資格 並在未獲准許下在元朗取用汽車

倪另再涉一項在取消駕駛資格期間駕駛，及一項沒有第三者保險而使用車輛，指他在被取消駕駛資格期間，駕駛私家車；且無第三者風險保險。倪另再被控一項未獲授權而取用運輸工具罪，指他在2026年11月20日至11月22日之間，在元朗錦慶圍停車場，在未獲准許下取用涉案私家車。