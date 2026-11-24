名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（24日）在高等法院續審，鄺港智在接受其父鄺球的大律師盤問時，承認他曾去信警方稱願當特赦證人指證父親，律師並揭鄺港智不止曾去信警方，更在開審前亦曾寫信給父親。



代表鄺球的大律師戴奧偉透露，鄺港智今年2月確曾向警方錄口供，但3月即寫信給父親鄺球，稱他向警察錄取口供時被誤導，他會在庭上「講番」。鄺港智稱其意思是庭上說回實情，惟律師質疑，鄺港智才是殺蔡的兇手，他因錯怪父親感內疚，才寫信給父，並稱會在庭上說回實情，鄺港智否認說法。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智承認今年2月向警方錄取口供後，3月曾寫信給父親鄺球。(資料圖片)

次被告鄺球，是鄺港智的父親。(資料圖片)

2024年去信警方求講番真相

鄺港智今繼續接受代表鄺球的大律師戴偉奧盤問，戴偉奧指鄺港智於2024年去信警方，指可提供口供，以獲警方豁免起訴，鄺否認，並稱他去信是要求和警方會面，以「講番真相」，亦指願意指證父親鄺球，警方回覆需考慮。

鄺港智認：願意指證我爸爸

戴偉奧續問，鄺是否要求獲豁免起訴，鄺承認他想成為特赦證人，並稱以其理解，擔任證人便不會被起訴。戴偉奧再問，擔任證人的目的，是獲豁免起訴，鄺港智說：「我係講番真相，願意指證我爸爸」。

指警呃他落口供並修改他的說法

戴偉奧指警方拒絕豁免起訴他，鄺港智即回應：「錯啦，警方話要攞指示。」惟戴偉奧指出警方最終也拒絕，鄺說：「佢地呃我落份口供，先有呢件事。」被問於2026年2月錄取該口供時，鄺港智有否道出真相，鄺稱道出真相，但筆錄時就沒有，並指警方省略和修改他的說法。

指該口供跳過很多內容

鄺港智承認他有權增補口供，但指落口供的警員曾表示：「無關痛癢就唔好寫。」認為該警員似指導他如何寫供詞，因此他沒有「chur」對方。他又指該份供詞「skip(跳過)」了很多內容，一些字眼亦被修改：「唔係你想寫咩就寫咩，我當時想配合佢。」

律師質疑供詞內容不準確

戴偉奧讀出鄺的供詞，指當中提到鄺港智上車後，他們去了大埔找鄺球討論，惟以上並不準確，因為鄺當日是去接女兒放學。鄺港智重申，有很多供詞內容被省略，他亦有提過去了大美篤停車場，但供詞沒寫。

鄺港智承認他並無見到鄺球與蔡天鳳吵架。(Abby Choi IG)

代表鄺球的大律師戴偉奧（Oliver Davies）指鄺港智因內疚而去信父親。(湯致遠攝)

認沒有見到父與蔡爭執

此外供詞亦指：「爸上車同Abby嗌交，整暈咗Abby。」戴偉奧質疑，鄺港智沒有見到鄺球與蔡爭執。鄺同意他見不到，只是估計。戴偉奧追問，蔡暈了是否也是他的猜測？鄺港智答：「絕對不是。」又指他在該處其實更改了字眼，加上警員質疑他不是醫生，反問他：「你點知佢死咗呀？」他最終順警員的意思。

指鄺港智虛構鄺球殺蔡的故事

鄺港智又補充，他本想寫他與胞兄下車並走到一旁，但警員稱：「無謂嘢唔使寫咁多，唔係你鍾意寫咩就寫咩。」他因此作罷。戴偉奧指，鄺港智虛構鄺球殺蔡的故事。鄺不同意，反問：「你有冇見過謀殺嘅供詞正常嘅係得幾行字吖？」戴偉奧說有，着鄺只需答問題。

給父的信稱遭警誤導

戴偉奧續指，鄺港智於今年2月錄取該口供，但他於一個月後，即3月時，他又寫信給父親鄺球，信中內容提到：「你收到我上一封信未呀，上次提到我同警察錄咗份口供，但其實係我有被誤導成份，佢講咩，我寫咩，到時我會在庭上講番。」

鄺港智稱他當時被警方誤導。戴偉奧追問哪一部份被誤導，鄺回應：「你話得幾行字 ，好明顯唔係啦。」律師續問：「唔係你講 係警方講？」鄺港智回應：「唔係全部，有部份囉。」

律師指鄺港智怪錯父親感內疚

戴偉奧續說，鄺港智在口供表示是鄺球殺死蔡，但在信中則稱：「到時我會在庭上講番。」質疑他為何不在信中說：日後作供會講述鄺球如何殺死蔡。鄺港智回應：「咁佢都知㗎啦，唔洗寫得咁詳細。」又解釋：「會在庭上講番….」是指其口供的內容。戴偉奧直指，鄺港智是因為錯誤指控鄺球感到內疚，才寫信給鄺球，而真相是鄺港智殺死蔡天鳳，鄺港智不同意說法。

律師質疑，鄺港智盜竊所得，並未用來支付兄長鄺港傑（圖）的學費。(資料圖片)

律師續指鄺港智因貪心而偷竊

戴偉奧又提到，鄺港智認盜竊罪時，其代表律師求情時曾稱他要支付兄長鄺港傑的大學學費而犯案。戴偉奧指說法不實，鄺港智只是貪心，與兄長學費無關，鄺港智否認，稱他確曾支付部份兄長的學費，又指他為家庭而非貪心。

被質疑盜竊案的求情與自辯說法不同

戴偉奧追問，他在該案偷取約600萬元，問當中花費多少支付兄長學費，鄺稱不記得，又解釋父母「有少少唔係咁啱」，鄺球把款項給予李瑞香，但李瑞香在經營的生意和投資股票虧蝕，她不欲把此事告知鄺球，便向鄺港智透露，鄺港智因此支付部份兄長學費，故兄長也不知道此事。戴偉奧指鄺自辯時稱犯案是為了他與蔡及子女的生活，鄺回應：「我阿媽都係我阿媽，我幫我阿媽、我阿哥，有乜問題」。

戴偉奧又指鄺港智當時求情亦提到，他在內地建立事業後，便賠償事主。但其實是由鄺球賠錢給事主，鄺港智稱他、蔡和鄺球都有份賠償。

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