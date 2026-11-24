名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(24日）在高等法院續審，蔡的前夫、第三被告鄺港智第四天自辯，他下午繼續接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問。



控方指，蔡案發當日所用的粉紅色麂皮的Birkin貴價手袋，事後被警方檢獲時，發現手袋穿了個洞，袋上並沾有蔡的血跡，該穿洞不會是手按可造成，質疑鄺港智當日用錘仔襲擊蔡的頭部時，蔡曾舉起手袋抵擋時造成，鄺否認說法。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

指蔡非專業模特兒 只是鍾意打扮擺上網

控方問Birkin手袋是否昂貴，普通款式也至少8萬元，鄺同意。控方再問，蔡因工作需要見不同人，是否重視打扮和形象，鄺說：「鍾意買名牌咁樣囉......佢興趣係咁囉......」他又指蔡不是專業類別的模特兒，形容蔡只是：「鍾意打扮擺上網。」

控方再問，蔡是否不會帶受損毀的飾物外出，鄺反問：「如果自然損壞，個袋殘咗啲算唔算，記得有條頸鏈係斷咗再整返，咁又算唔算係損壞呢。」

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。

蔡案發時使用的粉紅色麂皮的Birkin手袋穿了個洞

控方指，蔡有一個粉紅色麂皮的Birkin手袋，鄺同意並透露是他購買，較普通款式貴。控方再次播放蔡案發日到加多利山的片段，顯示她手持一個粉紅色手袋。控方亦在庭上展示該手袋，並叫鄺港智拿起。控方指，該手袋有一個穿洞，問是否用力按手袋的扣，引致該損毀，鄺港智不同意，認為位置上不吻合。

控方指，第三被告鄺港智（圖）用錘子襲擊蔡天鳳的頭，蔡舉起手袋抵擋，令手袋損毀和染血，鄺港智庭上否認。(資料圖片)

控方疑蔡曾舉起手袋抵擋襲擊造成穿洞

控方續指，蔡當日原本要見她的「塑料姊妹」，理應想炫耀她的Birkin手袋，鄺回應：「炫耀冇意思啦。」控方續指，鄺港智案發時用錘仔擊打蔡的頭，蔡曾舉起手袋抵擋，因此造成袋上的洞。鄺不同意，又指袋的損毀是否吻合曾被錘仔擊打，要問專業人士先知。

控方指手袋的手挽和袋內驗出有蔡的血跡，指蔡想用手袋保護自己時造成，鄺否認，並一度指他見到袋內有啡色的「污漬」，控方指血相隔一段時間會變啡色，並已證實屬蔡的血。