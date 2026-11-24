名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今午(24日）在高等法院續審，蔡的前夫鄺港智第四天作供，並接受控方盤問時。他在盤問指，認為自己被人出賣，警方收到通風報信，令他準備潛逃時被捕。被問及是否前內地女友Ivy，鄺庭上連聲否認。



鄺又稱，蔡在他干犯的盜竊案中「睇水」外，亦曾假扮其胞姊，漁翁撒網地在網上尋找受害人。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

鄺港智（圖）指，因有人向警方通風報信，令他被捕，但否認出賣他是前內地女友Ivy。。(資料圖片)

鄺港智下午作供，繼續接受代表控方的資深大律師郭莎樂盤問。

指蔡天鳳母親一度不知女兒遇害 自己也哭著向蔡母稱「啲仔女點算」

控方指，鄺原本打算在鄺球租給他的凱旋門單位居住一段時間避風頭，直至得知家人被捕後才安排「大飛」離港。鄺否認，指凱旋門是鄺球租給情婦，並解釋得知自己被通緝和「出咗事」，加上蔡母說警察在找他，他才安排坐「大飛」離港。

控方質疑，蔡母的女兒遇害，反而通知鄺離開，鄺說，蔡母當時不知女兒遇害，又言「我都喊住問佢（我）啲仔女點算」。

鄺其後稱，他「自己諗到、感覺到」胞兄和父親去警署協助調查後沒獲准離開，而他的母親李瑞香也被捕。

首被告鄺港傑。(網上圖片)

鄺港智指 有人向警方通風報信令他被捕 但否認前內地女友出賣他

鄺又指被人出賣，對方向警方通風報信致使他被捕。被問到那人是否已分手的內地女友Ivy，鄺連聲否認。

法官指，他早前以為鄺指的呃（scam）是付了錢沒獲安排遊艇，如今鄺說法則指被出賣。鄺再澄清：「係2個原因同時㗎」。

鄺港智指，蔡天鳳（圖）在他干犯的盜竊案中「睇水」外，亦曾假扮其胞姊，漁翁撒網地在網上尋找受害人。。(網上圖片)

鄺指干犯盜竊案時 蔡除「睇水」 亦假扮其胞姊和他人聊天 以漁翁撒網方式㝷找受害人

控方另問及，鄺港智早前稱蔡天鳳有份幫他盜竊時「睇水」一事，鄺曾為避免額外遭檢控為由拒絕回答，稱「告我6條啫，可能嗰啲唔係6條內，所以我就唔答」。法官指示，鄺要就其承認的盜竊控罪回答。

鄺指，他已忘記蔡在哪次有幫忙，又指蔡除了為他「睇水」，觀察有否事主跟著鄺，好讓他離開。此外，蔡曾假扮其胞姊與受害人聊天，那時他與蔡漁翁撒網地在網上與人聊天。

控方已完成盤問鄺港智，代表鄺港智的大律師安華暉將於明天覆問鄺。