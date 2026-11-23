名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），案件今(23日）在高等法院續審，第三被告鄺港智接受代表其兄的律師盤問時，直指他庭上說謊。



代表兄長鄺港傑的律師，在其最後階段的盤問時向鄺港智指出，鄺港智因不甘遭蔡痛罵，「火遮眼」而把蔡殺死，之後由父親鄺球「執手尾」。鄺港智否認說法，並稱遭蔡責罵10年已成習慣，形容是情趣。

律師續指，因為鄺港智太自私，不會對所做的事負責任，殺死蔡天鳳亦無勇氣去承擔，唯一能做的事就是說謊，故把事情怪罪父親鄺球，又用兄長的信來作攻擊。鄺港智完全不同意。



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三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告否認謀殺，全部承認一項阻止合法埋葬屍體罪。

第三被告鄺港智形容遭蔡天鳳責罵是情趣。(資料圖片)

鄺港智否認殺死蔡天鳳。（網上圖片)

律師指鄺港智火遮眼殺蔡天鳳

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel指出，2023年2月21日，鄺港智在七人車上被蔡責罵至失控，「火遮眼」殺死了蔡，之後胞兄找鄺球會合，鄺球為了保護鄺港智，為鄺港智「執手尾」。

鄺港智稱被蔡罵10年已習慣屬情趣

鄺否認，指蔡沒有罵他，又說：「惡唔惡你自己衡量。」又反問律師：「話無X用咁，算唔算鬧呀？」鄺港智更指，他被蔡罵了10年，已經習慣了，認為屬情趣。

指鄺港智殺死心愛的人而痛哭

Beel續指，鄺港智發現為時已晚，失控痛哭，因為他殺死了心愛的人。其兄鄺港傑之所以那麼遲才致電叫母親李瑞香去接蔡的女兒放學，就是因為鄺港智做的事令所有人驚惶失措。鄺港智不同意。

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel指鄺港智自私，殺了人亦不敢承擔，只是說謊及怪罪父親和兄長。(湯致遠攝)

律師指鄺球只是負責「執手尾」。(資料圖片)

鄺港智早前指，其兄鄺港傑（圖)曾托囚友把提及案情的信件交給他。(資料圖片)

律師指鄺港智自私亦無勇氣承擔

Beel續指，鄺港智因為太自私，不會對所做的事負責任。他殺死蔡後沒有勇氣承擔，唯一做的事便是說謊，將所有事情怪罪於父親鄺球。鄺港智不同意。Beel又指，鄺港智利用胞兄寫給他的信來攻擊兄長，信件的內容是假的，鄺需要藉信件綵排。鄺否認，指胞兄只是把記得的事寫給他。

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