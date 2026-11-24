醫生陳以誠涉嫌非禮男事主X一案續審，事主X今日（24日）繼續在庭上接受辯方大律師盤問。辯方圍繞2021年4月至5月期間，事主出院後的短訊往來、診所會面經過、午飯合照及醫療收費爭議等細節連番追問，質疑事主聲稱對被告「信心崩潰」及感到驚恐，但事後仍主動相約食飯及邀請陳以誠參與活動，行為與受害者的表現不符。



另外，控方專家證人蔡惠宏醫生認為，「小腸氣」、「腹痛」、「肚痛」與下體無關，不理解為何陳以誠會檢查病人生殖器，又說若病人在檢查期間出現生理反應，醫生應尊重私隱暫時避席。



兒科醫生陳以誠（綠色口罩者）今日（24日）出席研訊。（林子慰攝）

兒科醫生陳以誠（綠色口罩者）今日（24日）出席研訊。（林子慰攝）

陳以誠醫生被指控五項罪名涉專業失當，包括分別於2021年4月5日及6日，涉不當或猥褻地檢查病人的生殖器，及/或在沒有正當理由或同意下檢查病人X的生殖器等，今日（24日）展開第二日研訊，繼續由辯方盤問事主。

辯方指出，事主X於2021年4月6日已獲發檢查報告，並知悉其前列腺變大，陳以誠曾向X提出遲些會轉介其他專科跟進。X同意知悉前列腺一事，惟不同意陳當時曾提出轉介。

事主X於4月7日出院，當晚曾向陳以誠發短訊報平安，並表示要回家。辯方質疑事主當時已對醫生沒有信心，為何仍向被告報平安及表達想回家。X解釋，當時已不想再糾纏，心裏亦已「信心崩潰」，只想盡快離開醫院及返回家中，發短訊只是出於禮貌回應。

兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會11月23日展開聆訊。（資料圖片/任葆穎攝）

兒科醫生陳以誠（綠色口罩者）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會11月23日展開聆訊。（資料圖片/任葆穎攝）

辯方質疑X對陳以誠「信心崩潰」但仍會面午膳

庭上透露，事主X事發後曾於5月11日與陳以誠午膳，X供詞中提到，當日下午應約先到陳的診所，曾被三次要求脫衣至腰帶附近並上床接受檢查，X拒絕，隨後兩人到附近餐廳吃午飯。

辯方質疑，事主聲稱在診所內三度被要求檢查感到古怪，卻未有即時離開或報警，事後在警方錄取的口供、平機會、廉政公署及醫委會的投訴文件中，亦沒提該三次檢查要求。事主辯稱因最終「冇發生（侵犯）」，故毋須寫入投訴文件。

事主X：與陳以誠會面是想當面對質及聽其道歉

X供詞中，會面是想當面與陳以誠對質，想聽其道歉，惟陳以誠會面時引用學者金賽的理論，引導事主認為「男人鍾意男人好正常」，又稱受侵犯有機會是病人的self-reflection（自我投射），有關言論令X懷疑陳醫生曾多次犯罪。

辯方質疑，二人會面時並沒有談到侵犯一事，只是抱怨陳以誠收費過高。事主X 強調「百分之一百」有當面提及被侵犯一事，又指當時陳曾回應「咁即係話我佔你便宜」，惟辯方指出X在警方、平機會、廉政公署及醫委會等所有證供中，均從未記載該言論。

兒科醫生陳以誠（綠色口罩者）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會11月23日展開聆訊。（資料圖片/任葆穎攝）

另外，辯方進一步質疑X既已對陳醫生「信心崩潰」，為何5月仍向陳發送其有份舉辦的醫療活動宣傳訊息及相片，並邀請陳醫生支持相關活動。X解釋，本身責任上就是要做活動宣傳，當時亦將相同訊息發送給很多人。辯方追問，X當時有否擔心陳醫生出席活動時會非禮其他男士，X表示不認為陳會在公開場合非禮其他人「咁離譜」。

研訊小組主席鄧惠瓊質詢事主X 4月求診時，為何不詢問頭痛原因。事主X表示，當時出於對醫生的信任，認為檢查後便能知悉病因。

專家證人指小腸氣與陽具無關 不理解為何檢查病人生殖器

事主證人盤問完結，約下午3時，控方開始盤問專家證人。陳以誠一方曾稱病歷中的一串手寫英文，是指事主陰莖附近有粒粒及陰莖根部有腫塊，控方證人西醫蔡惠宏表示從醫40年都沒看過相關寫法。蔡惠宏又說，如果病人表示作嘔，他不會檢查下腹及陽具，只會檢查上腹。

對於陳以誠一方解釋檢查事主下體是為了排查「小腸氣」，蔡說，小腸氣與陽具無關，不需要拉下生殖器包皮，不理解為何陳以誠4月6日時再度檢查病人陽具。

蔡惠宏又指，如果有需要檢查病人私處，首先要得到其明確同意，檢查時亦會戴手套和解釋做法，以及按照醫委會《醫生專業守則》規定，詢問病人是否需要另一名醫護在場。若病人勃起，無論什麼原因，都應該等候5分鐘讓病人冷靜。

研訊明早9時繼續。