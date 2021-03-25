有羽衣甘藍殘餘農藥超標六倍　「超級食品」多作沙律生吃風險高

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-03-25 18:31

「超級食物」羽衣甘藍近年大受港人歡迎。然而，香港有機資源中心最新調查發現，有個別羽衣甘藍樣本的殘餘除害劑超標6倍。 該中心總監黃煥忠指，除害劑殘餘量超標6倍「都幾嚴重」，而羽衣甘藍多用於製作沙律及飲品，消費者或只稍作沖洗便直接食用，風險相對較高。

黃煥忠指出，羽衣甘藍多用於製作沙律及飲品，消費者或只稍作沖洗便直接食用，風險相對較高。（陳嘉慧攝）

香港有機資源中心去年底在本港各區濕街市、地舖及有機商店，收集56個蔬菜樣本進行測試，包括羽衣甘藍，菜心、白菜三種蔬菜。結果顯示，56個樣中有5個樣本的殘餘除害劑超出政府標準，包括1個羽衣甘藍樣本、3個菜心樣本及1個白菜樣本。

個別羽衣甘藍樣本殘餘農藥超標六倍

當中，近年大受港人歡迎的「超級食物」羽衣甘藍，有個別樣本驗出的農藥啶蟲脒及氯氰菊酯殘餘量分別超標6倍及0.17倍。黃煥忠形容，定蟲脒殘餘量超標6倍「都幾嚴重」，而過量進食或刺激皮膚，引起噁心、肌肉無力等。他指出，羽衣甘藍多用於製作沙律及飲品，消費者或只稍作沖洗便直接食用，風險相對較高。

值得注意的是，5個除害劑殘餘量超標的樣本中，有3個是本地自稱有機的蔬菜樣本。黃解釋，本地法例對有機商品未有明確定義，即使發現懷疑冒充有機產品，亦難以用《商品說明條例》作出檢控，因為今次研究集中抽查自稱有機的蔬菜，故樣本比例較高。他呼籲，農夫可積極參與有機認證，而業界亦應自律，在銷售點展示證書，長遠提高認受性。

沖水5分鐘+浸水15分鐘

另外，有部分內地及本地的認證有機蔬菜樣本驗出有殘餘除害劑，雖未有超標，但也反映或有部分認證有機農場使用違規農藥，也有可能有菜檔把常規菜以有機名義出售，中心建議政府加強抽查及巡視。

香港浸會大學香港有機資源中心今（25日）發布《全港蔬菜除害劑殘餘調查報告》。（陳嘉慧攝）

至於一般消費者可如何自保，黃煥忠建議消費者可選購本地有機認證蔬菜，並在煮食前先沖水5分鐘，再浸水15分鐘。他又提到，夏天並非白菜、菜心的時令季節，種植時多使用農藥，因此夏季時可盡量減少食用。