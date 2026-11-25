醫務衞生局早前公布推行社區藥房計劃，公立醫院病人能夠在社區的指定藥房覆配藥物。隨下月30日「社區藥物名冊」計劃推出，基層醫療共同治理網絡（共同治理網絡）的病人亦能夠透過社區藥房配藥。



隨下月30日「社區藥物名冊」計劃推出，基層醫療共同治理網絡（共同治理網絡）的病人能夠透過社區藥房配藥。（梁鵬威攝）

社區藥房計劃由基層醫療署推行，透過公私營協作及強化社區藥劑師角色，讓合資格市民在社區內便捷取藥及獲得用藥支援。病人配對安排已於10月底開始。

社區藥房將擴展至全港18區 醫衞局目標：梗有一間喺你左近

計劃正進行第一階段，分別於東區、油尖旺、沙田及元朗，各設立5間社區藥房。醫衞局表示，預計在明年第四季，分階段在其他區設藥房，第二階段分別為南區、黃大仙、觀塘、屯門、北區及大埔，第三階段預計會將服務擴展至全港18區。醫衞局最終目標希望達至「梗有一間喺你左近」，便利市民取藥。

醫衞局最終目標希望社區藥房達至「梗有一間喺你左近」，便利市民取藥；圖為樂善堂社區藥房。（資料圖片/羅國輝攝)

就社區藥房計劃，醫衞局正展開邀請，於東區、油尖旺、沙田及元朗的各一間共同治理網絡診所擺設諮詢站供市民了解詳情。

隨下月30日「社區藥物名冊」計劃推出，基層醫療共同治理網絡（共同治理網絡）的病人能夠透過社區藥房配藥。（梁鵬威攝）

共同治理網絡參與者 看病後選定配對藥房

目前醫衛局正邀請基層醫療共同治理網絡醫生，於社區藥物名冊生效後參加計劃，並選擇合適病人配對自選藥房。就共同治理網絡的參加者而言，他們在家庭醫生看診後，能夠選定社區藥房作配對，在醫生發出處方後，自行到社區藥房取藥及接受用藥諮詢。

長者在社區藥房亦同樣能使用醫療券付款，共同治理網絡參加者將按社區藥物名冊的藥項收費，屆時會收到電話短訊通知確認繳費詳情，系統會自動更新醫健通醫療記錄。

醫管局家庭醫學診所病人符藥物覆配條件亦能選定社區藥房作配對

此外，就醫院管理局家庭醫學診所病人而言，若他們符合藥物覆配條件，且處方藥物在指定藥物名單之內，亦能選定社區藥房作配對。在覆診後於醫管局藥房領取首期藥物，後續的藥物則與社區藥房藥劑師聯絡，預約下次取藥時間。

醫管局的病人將根據醫管局藥物收費安排，透過電話短訊通知確認繳費詳情，系統亦會自動更新醫健通醫療記錄。

病人須選定一間配對藥房 可保留診所配藥

醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟醫生指，選擇社區藥房配藥的患者均須經過醫生判斷情況合適才會進行。病人亦可按意願，選擇保留在診所配藥。

醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟醫生。（梁鵬威攝）

此外，每位病人只能配對一間社區藥房，若有需要能夠提出更換藥房。覆配時若未能親自配藥，親人、家務助理等只須出示相關處方證明就能幫病人取藥。

避免病人貯存過量藥物 藥劑師適時提供協助

醫院管理局總藥劑師崔俊明表示，社區藥房有助減低病人在家貯存過多藥物，確保藥物的保存質素，以及市民在遇到藥物相關疑問，藥劑師能即時針對個人進行用藥指導。

醫院管理局總藥劑師崔俊明。（梁鵬威攝）

基層醫療共同治理網絡家庭醫生林永和指，對家庭醫生來說，診所儲存藥物空間有限，開設社區藥房後，將配藥工作分流，診所不用再購入及放置大堆藥物。

基層醫療共同治理網絡家庭醫生林永和。（梁鵬威攝）

被問中標藥房大部份為連鎖 醫衞局：揀選最符合要求藥房

記者會上被問為何首階段20間中標藥房大部份為連鎖藥房，醫衞局解釋，凡為註冊藥房均可以參與投標，在投標時需遞交計劃及標價。局方會揀選最符合要求的藥房，如藥房需要配備合適的電腦系統。