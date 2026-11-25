國際醫藥法規協調權威機構「國際人用藥品註冊技術協調會」（ICH）上周在捷克舉行大會，通過香港成為其第20個監管機構成員。醫務衞生局局長盧寵茂在《香港01》撰文指，從2023年行政長官於《施政報告》中提出建立「第一層審批」藥物註冊機制，到正式加入成為監管機構成員，香港僅歷時約3年，相較政府早前參照國際經驗估算的8至10年，實現超速達標。



政府於2023年11月推出「1+」新藥審批機制，他指，截至今年10月，已有23款新藥經「1+」機制獲批註冊，其中有8款新藥已納入醫管局藥物名冊，當中6款更被納入藥物名冊內的「專用藥物」類別，包括治療癌症的標靶藥。符合特定臨床應用條件並獲處方的病人，只須支付每四星期20元的標準藥費，減輕病人財政負擔。



醫務衞生局局長盧寵茂。（資料圖片）

醫務衞生局局長盧寵茂表示，成為「國際人用藥品註冊技術協調會」監管機構成員，意味香港不單接軌國際標準，更能直接參與標準的制定和修訂，與國家藥品監督管理局、美國食品及藥物管理局（FDA），以及歐洲、瑞士、英國等地的監管機構共同合作。他指，這份認可，將為香港進一步建立創新藥「第一層審批」奠定基礎。

政府於2023年11月推出「1+」新藥審批機制，其後並擴展至所有新藥。申請人提供符合要求的本地臨床數據，並經本地專家認可後，只須提交一個、而非以往兩個參考藥物監管機構的註冊證明，便可在港申請註冊。盧寵茂指，截至今年10月，已有23款新藥經「1+」機制獲批註冊，其中有8款新藥已納入醫管局藥物名冊，當中6款更被納入藥物名冊內的「專用藥物」類別，包括治療癌症的標靶藥。

截至今年10月，已有23款新藥經「1+」機制獲批註冊。圖非涉事藥物。（unsplash@Roberto Sorin）

醫管局積極透過採購議價 治療陣發性夜間血紅素尿症藥價減四成

他指，符合特定臨床應用條件並獲處方的病人，只須支付每四星期20元的標準藥費，減輕病人財政負擔。另外，在引入「1+」藥物時，醫管局亦積極透過採購議價，爭取更優惠的藥物價格。他舉例指，一款已納入醫管局藥物名冊、用於治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物，價格下調接近四成，有助提升用藥的成本效益，更善用公共資源。

6月成立引進創新藥物及醫療器械辦公室 冀首階段抗癌藥審批縮至100天內

他說，新藥從獲批註冊到惠及病人，各個環節必須緊密銜接。醫管局今年6月成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，與衞生署合作，加快其建議引入臨床急需的新產品在港註冊，全面提升病人獲得更佳治療的機會。措施首階段針對抗癌藥，目標是將相關註冊審評時間由最多150個工作天縮短至100天內。

他表示，在構建自主的藥品審評審批能力，積極參與國際藥品監管合作的同時，特區政府亦全力支持生物醫藥臨床研發，透過粵港澳大灣區國際臨床試驗所統籌公私營界別的臨床試驗資源，全方位提升香港臨床試驗的能力和效率，吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業在香港進行研發和臨床試驗。