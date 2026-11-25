來稿作者：盧寵茂局長



國際醫藥協調權威機構「國際人用藥品註冊技術協調會」（前譯︰國際醫藥法規協調會議）（ICH）上周在捷克舉行大會，通過中國香港成為其第20個監管機構成員。從2023年行政長官在《施政報告》中提出建立「第一層審批」藥物註冊機制，並成為ICH觀察成員，到正式加入成為監管機構成員，香港只用了三年，較早前參照一般國際經驗估計的八至十年大幅提速，為建設國際醫療創新樞紐邁出重要一步。



全球藥物監管的「共同語言」

ICH之名，市民或許不太熟悉，其工作卻與新藥研發、審批和臨床應用息息相關。全球各地各自建立獨立藥物監管機構及註冊制度，ICH透過制定涉及藥物安全、效能及質素的指導原則，協調不同地區的藥品註冊技術要求，建立全球藥物監管的「共同語言」。儘管各成員監管機構仍須履行自身審批新藥註冊的責任，但透過ICH建構「共同語言」可有助減少不必要的重複研究，提升研發及註冊效率。

成為ICH監管機構成員，意味香港不單接軌國際標準，更能直接參與標準的制定和修訂，與國家藥品監督管理局、美國食品及藥物管理局（FDA），以及歐洲、瑞士、英國等地的監管機構共同合作。這份認可，將為香港進一步建立創新藥「第一層審批」奠定基礎。

乘「兩制」優勢三年磨一劍

由觀察成員到監管成員，靠的是持續改革、專業積累，以及國家的大力支持。

在制度方面，現屆政府積極改革藥械監管制度，2023年11月推出「1+」新藥審批機制，其後並擴展至所有新藥。申請人提供符合要求的本地臨床數據，並經本地專家認可後，只須提交一個、而非以往兩個參考藥物監管機構的註冊證明，便可在港申請註冊。機制既便利新藥來港，也讓香港累積審評經驗，為自主第一層審評鋪路。

在專業能力方面，香港早於2016年1月已成為「藥品檢查合作計劃」（PIC/S）成員，在藥品生產質量監管方面與國際接軌。成為ICH觀察成員後，香港持續推進相關工作，進一步完善藥物監管體系。目前香港已同時具備ICH監管機構成員及「藥品檢查合作計劃」（PIC/S）成員兩個國際權威機構的資格，反映香港藥物研發和監管水平獲國際認可，有能力深度參與制定藥品研發和註冊的規則。

這段進程亦體現香港特區「一國兩制」的獨特優勢獲國家全力支持，得以拓展國際藥物監管合作，發揮背靠祖國、聯通世界的優勢，為國家生物醫藥創新與國際交流合作搭建橋樑。

從制度改革走向病人受惠

制度改革的價值，最終要體現在市民能否獲益。對等待新藥的重症和危疾病人而言，時間至為寶貴。政府推進藥物監管改革，正是要在確保安全、效能和質素的同時，加快引入最先進新藥，讓有需要的病人早日受惠。

截至今年10月，已有23款新藥經「1+」機制獲批註冊，為病人增添治療選擇。其中有八款新藥已納入醫管局藥物名冊，當中六款更被納入藥物名冊內的「專用藥物」類別，包括治療癌症的標靶藥。符合特定臨床應用條件並獲處方的病人，只須支付每四星期20元的標準藥費，切實減輕病人財政負擔。在引入上述「1+」藥物時，醫管局亦積極透過採購議價，爭取更優惠的藥物價格，例如，一款已納入醫管局藥物名冊、用於治療陣發性夜間血紅素尿症的藥物，價格下調接近四成，有助提升用藥的成本效益，更善用公共資源。

新藥從獲批註冊到惠及病人，各個環節必須緊密銜接。醫管局今年6月成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，與衞生署合作，加快其建議引入臨床急需的新產品在港註冊，全面提升病人獲得更佳治療的機會。措施首階段針對抗癌藥，目標是將相關註冊審評時間由最多150個工作天縮短至100天內。

加快審評，不代表降低標準，而是透過更強的專業能力和更有效率的程序，減少不必要的等候，守好安全、效能和質素的關口。

以國際認可開始強化審評

香港已於今年3月31日開展分階段實施「第一層審批」，首階段處理含有已在港註冊化學元素的藥物延伸應用，例如新適應症、新劑型等。目標於2030年或以前全面涵蓋所有藥劑製品。下月成立的藥物及醫療器械監督管理中心，將按照ICH技術要求建立專業隊伍，並參與制定和修訂ICH指導原則。

在構建自主的藥品審評審批能力，積極參與國際藥品監管合作的同時，特區政府亦全力支持生物醫藥臨床研發，透過粵港澳大灣區國際臨床試驗所統籌公私營界別的臨床試驗資源，全方位提升香港臨床試驗的能力和效率，吸引更多本地及海內外藥物和醫療器械企業在香港進行研發和臨床試驗。此外，醫院管理局透過成立新的專責部門，加快引進創新藥物及醫療設備，讓病患能更早受惠於創新治療。

自行政長官在2023年《施政報告》中提出建設國際醫療創新樞紐後，過去三年，醫務衞生局一步一腳印，推動多項改革創新政策︰2023年推出「1+」新藥審批機制，邁向第一層審批；同年成為ICH觀察成員，並剛於今年成為ICH監管機構成員；今年內成立藥物及醫療器械監督管理中心，制訂新的《藥物及醫療器械監督管理中心條例草案》，並於今日（11月25日）提交立法會進行首讀；爭取於2027年向立法會提交《醫療器械條例草案》，以建立新的醫療器械法定規管體系；2024年成立粵港澳大灣區國際臨床試驗所，以及與深圳共同建設「粵港澳大灣區臨床試驗協作平台」；醫管局於今年成立「引進創新藥物及醫療器械辦公室」，並將於2027年成立「醫創融匯辦公室」。

上述各項措施環環相扣，目標就是為了推進藥械監管改革，並配合國家「十五五」規劃，將香港建設成為國際醫療創新樞紐，推動生物醫藥科技新興產業發展，更好融入和服務國家發展大局。

加入ICH是新起點。下一步，是把國際認可轉化為更強的審評能力，讓合適的新藥更早惠及有需要的人，把制度改革轉化為病人可以感受到的安全感、幸福感。這正是「好藥港用」的意義——對病人而言，少一天等候，便多一分希望。

作者盧寵茂教授是醫務衞生局局長。



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