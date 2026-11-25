醫務衞生局今日（25日）公布社區藥物名冊將於下月30日起推出，該日起，基層醫療共同治理網絡下的家庭醫生處方藥物時，將由現時的「基本藥物名單」轉為採「社區藥物名冊」，「社區藥物名冊」新增38項藥物，包括五項專利藥物和33項非專利藥物，病人藥費僅為市價約十分之一至三分之一。

屆時名冊藥物費用將分為三層，第一層非專利藥物及第二層專利藥物，藥物每星期收費分別為2元至30元。至於第三層特別藥物類別，暫未有藥物列入名冊，當局指，第三層藥物收費待推出計劃後，觀察一段時間再按需要作調整。



12月30日起，基層醫療共同治理網絡（共同治理網絡）下的家庭醫生處方藥物時，將由現時的「基本藥物名單」轉為採「社區藥物名冊」。（梁鵬威攝）

目前約有7萬人符合資格

「社區藥物名冊」只適用於已於基層醫療共同治理網絡下完成「三高」或慢性乙型肝炎篩查並進入治療階段的病人，目前約有7萬人符合資格。預計隨著共治網絡服務範圍逐步拓展，受惠人士將進一步增加。

涵146項非專利及5項專利藥物 4項專利藥涉降血糖藥物

社區藥物名冊涵蓋藥物共151項，除了涵蓋以往慢性疾病共同治理計劃（慢病共治計劃）的基本藥物名單的113項，額外增加38項藥物，包括5項專利藥物以及33項非專利藥物。在5項專利藥物中，1項為抗高血壓及相關藥物，其餘4項為降血糖藥物。

新增藥物將會從目前八項慢性疾病（包括糖尿病、高血壓、慢性乙型肝炎、骨質疏鬆、甲狀腺疾病等）及11項偶發疾病情況（包括上呼吸道感染、腸胃炎及疼痛管理等），擴闊覆蓋至泌尿科、眼科及皮膚科等疾病類別。醫衞局指，藥物名冊會逐步擴展，長遠目標為增至200至400項藥物。

新的名冊較以往的基本藥物名單增多38項藥物。屆時名冊藥物費用將分為三層，第一層及第二層藥物每星期收費分別是2元至30元。（梁鵬威攝）

每年有200元資助上限 當局藥費低至市價三分一

醫衞局指，考慮到政府補貼、市民負擔能力及市場價格，藥物將分為三層收費。第一層為常用非專利藥物，每項藥物每星期2元；第二層為專利藥物，每項藥物每星期30元。至於第三層特別藥物類別，則有待推出計劃後，觀察一段時間再按需要作調整。新增藥物項而言，病人藥費僅為市價約十分之一至三分之一。

為減輕市民負擔，社區藥物名冊提供每名參加者每年200元的資助，此資助只適用於第一層常用非專利藥物。即參加者全年第一層藥物費用低於200元，該年毋須支付藥費。資助會在系統自動扣減，且不能累積至下一年度使用。病人會收到電話短訊通知，確認收費及資助扣減詳情。

新藥物名冊為提供更彈性選擇 減輕市民金錢負擔

基層醫療共同治理網絡家庭醫生林永和表示歡迎計劃，在藥物名冊擴大後，對病人用藥能較精準，亦有更彈性選擇。他舉例，血壓藥每項藥物功能及所針對的病症都不同，擴大名冊讓病人能夠轉用更合適的藥，且不會對病人造成巨大金錢負擔。

醫衞局策略採購統籌處總監張偉麟。 （梁鵬威攝）

坊間或擔心藥物收費讓市民倒湧至公立醫院求診，醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟醫生解釋，共同治理網絡與公立醫院病人屬於不同群組，其藥物需要及負擔能力亦有異。醫務衞生局基層醫療健康專員彭飛舟醫生亦解釋，目前私家醫生所開的藥物很多都是專利藥物，須由市民自費負擔，而藥物名冊所提供的市價折讓藥物對市民來說是有得益。