兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人下體，醫委會今日（23日）展開第3日審訊。控方傳召3名專家證人先後出庭作供，均質疑涉案下體檢查並非必要。有皮膚及性病專科醫生指出，即使檢查下體是否出現腫塊，醫生也需戴上手套，並指示病人自行揭開陰莖作檢查。控方舉證完畢，案件押後至明年一月續審。



兒科醫生陳以誠（圖右）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人下體，醫委會今日（23日）展開第3日審訊。（任葆穎攝）

兒科醫生陳以誠（圖右）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人下體，醫委會今日（23日）展開第3日審訊。（任葆穎攝）

陳以誠醫生被指控5項罪名涉專業失當，包括分別於2021年4月5日及6日，涉不當或猥褻地檢查病人的生殖器，及/或在沒有正當理由或同意下檢查病人的生殖器等。

被告稱「減肚腩陰莖會長返吋」 專家指說法不合適

病人X早前供稱，陳以誠於2021年4月5日看診時，向他說「如果你減肚腩，陰莖會長返吋，勃起都咁硬淨，糖尿情況都無影響性能力」。控方專家證人、家庭醫生蔡惠宏同意，如病人勃起代表沒有不舉，證明性能力無受影響，但他認為該說法並不合適，在醫學上也不常見，因病人沒有就陰莖問題向醫生求助，或不解為何醫生會這樣問。他舉例有女病人咳嗽，醫生卻指她太胖，減肥會令胸部看起來更大，病人或會感到被冒犯。

辯方追問，如果病人可能患有「隱匿性陰莖」，作為家庭醫生應否向病人提供醫學建議？蔡惠宏說，如果病人沒有提出有關方面的問題，而醫生憑主觀判斷認為病人患「隱匿性陰莖」，他質疑相關標準為何，「多長、多短，才算短？」他自言並非專家，不會評論。

專家指醫生甚少追問病人是否患小腸氣 除非腹股溝痛

就病人X供稱4月3日出現屙嘔和大便稀爛，蔡惠宏認同要檢查整個腹部，但不同意要讓病人曝露性器官。他供稱，如檢查期間病人勃起或有性興奮，應該讓對方放鬆幾分鐘才繼續檢查。他又指，醫生應謹慎檢查私密處，最好的做法是取得病人知情同意。他指，要說服病人做下體檢查，也必須根據醫學理由。

辯方又問到，如果病人因腹痛求醫，醫生同時檢查小腸氣，是否謹慎的做法？蔡惠宏供稱，男性患小腸氣很常見，很多時候無症狀，但除非病人表明腹股溝疼痛，否則醫生很少追問病人是否有小腸氣。不過，如果得到病人同意，醫生也可以檢查。

一般先檢查再轉介 專家指第二次檢查並非必要

蔡惠宏又指，普通科醫生任何病症都要看，即使泌尿科疾病或腹痛也不會置之不理。他供稱作為家庭科醫生，如果看到私密處表面有皮膚病，會先檢查再作轉介。對於被告4月6日第二度為病人檢查下體，蔡惠宏認為第二次檢查並非必要，為時6分鐘的重複檢查亦太長，因陰莖出現斑點，24小時內不會有太大變化。不過，他指目前無資料顯示被告檢查了什麼。

檢查病人下體會安排護士在場

今案其中一個爭議點，是被告為病人檢查下體期間，沒有護士在場。蔡惠宏作供指，一般而言醫生會安排「借眼」，除非病人拒絕，如遭拒絕也要記錄過程，保障自己。

泌尿科醫生：大腿內側屬敏感範圍可致勃起

另一專家證人、泌尿科專科醫生郭天福出庭作供。談及病人勃起原因，郭指性敏感區域不止於陰莖，故不需要實際觸碰陰莖才有性反應，大腿內側也是敏感範圍。醫生檢查腹股溝期間令病人即時勃起，郭則說罕見。

案中被告檢查期間沒有戴手套，郭天福則稱，一般而言會帶手套保障醫生和病人，而且通常會用手觸碰病人下體，因為工具比手硬，會令病人產生痛楚。

稱病人急需治療 公眾教育時機不恰當

辯方問，如果病人患有縮短陰莖，會提供什麼建議？郭表示，該症狀目前沒有清晰界定，因每個男性的陰莖大小和直徑都不同，有些病人認為很細，但醫學上卻是正常。他表示看症時，會要求病人在家中勃起時拍照，從而讓醫生診斷。他不反對要對病人作出公眾教育，但對今次案件而言，病人處於焦慮當中，而且急需治療，該公眾教育的時機不恰當，「對我來說簡直可笑」。

泌尿科醫生：看症時未必觸碰陰莖

郭表示，如果病人向普通科醫生求醫，他認為醫生應記錄病史，檢查異常情況，並作出轉介。專科醫生看診時，會看病歷和視診，有時甚至不會碰陰莖，除非想了解更多。

被問到護士應否在場的問題，他認為視乎病人狀況及是否知情同意，如果涉及男病人，不會特別安排女護士，免生尷尬。

皮膚科醫生：建議病人自行「反開包皮」

早前病人X供稱，被告曾稱要檢查是否有疣，於是用力拉開其「包皮」，令他感疼痛。第三名控方專家證人、皮膚及性病科專科醫生陳衍里表示，今次事件中檢查下體並非必須。控方問如何檢查陰莖病變，他表示會先觀察整體範圍，取得病人同意後，要確保有足夠燈光照明。如醫生希望進一步檢查陰莖是否有腫塊，會建議病人自行「反開包皮」，如有潰瘍便要再做檢查。

陳衍里又稱，即使醫生已經洗手，仍然會戴手套檢查，因疣具傳染性。他強調會用木條及手套才作檢查，形容是保護自己和對病人尊重。

專家：應先盡快解決病人頭暈不適 遲些才檢查下體問題

他表示，如果醫生未能判斷是什麼症狀，就應該轉介，第二次檢查的作用不大。他供稱，病人有頭暈不適等緊急問題，應先盡快解決，遲些才檢查下體問題，當時做預防檢查並不恰當，因為陰莖患癌症的發病率，比子宮頸癌的發病率低。

控方已完成舉證，案件預料明年一月續審，屆時被告陳以誠及3名辯方專家證人將會出庭作供。