兒科醫生陳以誠被指於2021年不當或猥褻地檢查病人下體，以及虛假或不當地撰寫手寫臨床治理紀錄。醫委會今日（23日）展開第3日審訊。控方先後傳召3名專家證人作供，有醫生供稱，被告的寫法與一般簡寫背道而馳，認為應盡量使用普遍醫學界都明白的字眼。



著名兒科醫生陳以誠（圖右）被指於2021年不當或猥褻地檢查病人陰莖，醫委會今日（23日）展開第三日審訊。（任葆穎攝）

陳以誠醫生被指控5項罪名涉專業失當，除了被指於2021年不當或猥褻地檢查病人下體；另亦被指大約於2022年1月26日，將2021年4月5日浸會醫院手寫臨床治理紀錄，虛假或不當地轉錄成「L o SoP [Lumps on Shaft and Penis Base] o [generalized]」（陰莖幹及根部有廣泛性腫塊）和「abd [abdominal] pain o [generalized]」（廣泛性腹痛）。

控方專家證人、家庭醫生蔡惠宏供稱，如果在醫院使用縮寫，應該使用普遍醫學界都明白的字眼。他的供詞提到，陳以誠的寫法與一般寫法背道而馳。

另一專家證人、泌尿科專科醫生郭天福也說，現實上許多醫生都會用簡寫，形容是約定俗成的習慣。現時沒有教科書會說明簡稱的具體意思，他認為應盡量少用簡寫，因為未必有人看得明白。