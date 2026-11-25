香港快運（HK Express）宣布將於明年1月29日正式開通往返香港與江蘇省南通市的直飛航線，每周將有4班直飛南通興東國際機場（NTG）。為慶祝新航線開通，香港快運推出全線中國內地航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至8元（包括一件隨身物品，不包括相關稅項及附加費）！市民可於即日起至周日（29日）晚上11時45分，前往香港快運官網或使用手機應用程式預訂優惠機票。



香港快運宣布將於明年1月29日正式開通往返香港與江蘇省南通市的直飛航線，每周將有4班直飛南通興東國際機場（NTG）。（香港快運提供）

航點適用旅遊日期如下：

南通：2027年1月29日至3月27日

北京（大興）/寧波/無錫/常州/義烏/三亞/合肥：2026年12月7日至2027年3月27日

香港快運宣布將於明年1月29日正式開通往返香港與江蘇省南通市的直飛航線，每周將有4班直飛南通興東國際機場（NTG）。（香港快運提供）

香港快運宣布將開通往返香港與江蘇省南通市的直飛航線。南通成為繼無錫和常州之後，香港快運在江蘇省的第3個航點。

南通坐落於江蘇省，與上海隔江相望。親子遊可到南通森林野生動物園與水豚、長頸鹿互動並入住樹屋酒店；購物尋寶則可訪疊石橋家紡城——南通素有「家紡之都」之稱，商舖林立、花色琳瑯滿目，是南通的特色地標。此外，還可到藍印花布博物館體驗非遺手作染布，入夜後再乘船夜遊古護城河欣賞「濠河夜畫」。