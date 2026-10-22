薔琵超強颱風｜香港快運HK Express至少10班台港航班取消(附詳情)

超強颱風薔琵逼近台灣，香港快運航空 (HK Express) 今日（10月22日）宣布需要調整周五（10月23日）的航班運作。當中，有6班往返香港及台北的航班取消、另有4班往返香港、台中及高雄航班取消。香港快運指正密切留意颱風對航班運作的影響，如有其他航班改動，會於官方網站更新。



超強颱風薔琵逼近台灣。（中國天氣網）

香港快運航空10月23日往返香港台灣航班調整：

．往返香港及台北的航班UO112、UO113、UO114、UO115、UO116及UO117取消；

．往返香港及台中的航班UO172、UO173需要取消；航班UO182及UO183會改期至10月24日（星期六）以航班編號UO182D及UO183D出發；

．往返香港及高雄的航班UO134、UO135需要取消，而航班UO136、UO133會改期至10月24日（星期六）以航班編號UO136D及UO133D出發。



香港快運HK Express將於2026年6月10日正式遷往二號客運大樓U行段營運。(夏家朗攝)

香港快運指，正在通知受影響的乘客有關航班變動的資訊，並提供適切的協助，讓乘客可及早安排行程更改，而颱風特別票務安排適用於上述受影響的航班，乘客可改期或申請退款或更改至原本目的地之同一地區內其他航點。

香港快運指正密切留意颱風對航班運作的影響，如有其他航班改動，會於官方網站更新，建議顧客在前往機場前先查看其航班狀況（https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status），並留意香港快運官方網站及社交媒體的最新資訊。