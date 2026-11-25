去年11月發生的大埔宏福苑火災導致168人死亡，天主教香港教區今晚（25日）於堅道聖母無原罪主教座堂舉行一周年追思彌撒，於祭台前放置宏福苑火災亡者名字的牌匾，有逾200人包括亡者家屬到場參與。



亡者家屬、牧師林一君指，因大火失去3位親人，每晚閉上眼晴會想起逝去親人的樣子，都會失眠。不過，她寄語留下來的人要好好生活，替亡者感受世界的美好、認真活好每一天，讓他們的愛在生命中延續。



去年11月發生的大埔宏福苑火災導致168人死亡，天主教香港教區於堅道聖母無原罪主教座堂舉行一周年追思彌撒，家屬葉家駒(左)亦有出席。（翁志偉攝）

去年11月發生的大埔宏福苑火災導致168人死亡，天主教香港教區於堅道聖母無原罪主教座堂舉行一周年追思彌撒，有家屬出席。（翁志偉攝）

彌撒祭台前放置宏福苑火災中168位亡者名字的牌匾。（翁志偉攝）

亡者家屬、牧師林一君指，因大火失去3位親人，每天晚上閉上眼晴便會想起逝去親人的樣子、都會失眠。（翁志偉攝）

更多現場情況：



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追思彌撒於今晚6時45分在半山堅道天主教聖母無原罪主教座堂舉行，彌撒祭台前放有168位宏福苑火災亡者名字的牌匾，由陳志明神父主祭，邀請災民到祭台前接受祝福。在其後的追悼禮中，數名家屬代表逐一讀出亡者的名字，表達對他們的懷念及敬意。

數名家屬代表逐一讀出亡者的名字，表達對他們的懷念及敬意。（翁志偉攝）

數名家屬代表逐一讀出亡者的名字，表達對他們的懷念及敬意。（翁志偉攝）

陳志明神父：記得死難者是對其最基本的尊重 相信愛比死亡更強大

陳志明指，面對人為疏忽、制度導致的災難，人的生命不是能隨意處置的數據，對生命尊嚴的堅持要轉化為對公義的追求。他說，記得死難者是對其最基本的尊重，相信愛比死亡更強大。

神父陳志明表示，面對人為疏忽、制度導致的災難，人的生命不是能隨意處置的數據。（翁志偉攝）

神父陳志明表示，面對人為疏忽、制度導致的災難，人的生命不是能隨意處置的數據。（翁志偉攝）

大火一周年前夕為亡者生忌 家屬：失去親人的痛在內心變成空洞 時間並無沖淡一切

亡者家屬、牧師林一君則指，在無情的大火中失去3位親人，外人認為時間沖淡一切，只有災民才明白沒有。她指，今日是其中一位親人的生日，失去親人的痛在內心變成空洞。她透露，每天晚上都會失眠，因閉上眼晴便會想起逝去親人的樣子。不過，她寄語留下來的人要好好生活。

留下來的人要好好生活，替亡者感受世界的美好、認真活好每一天，讓他們的愛在生命中延續。 亡者家屬、牧師林一君

亡者家屬、牧師林一君指，因大火失去3位親人，每天晚上閉上眼晴便會想起逝去親人的樣子，都會失眠。（翁志偉攝）

亡者家屬、牧師林一君指，因大火失去3位親人，每天晚上閉上眼晴便會想起逝去親人的樣子，都會失眠。（翁志偉攝）

另外，家屬李先生今日亦有到場，他在大火中失去母親、哥哥、15個月大侄女欣欣及外傭。他續說，明日是大火一周年，必定會回到宏福苑現場悼念。