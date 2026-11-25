宏福苑業主立案法團的委任管理人，合安管理有限公司將於下月8日舉行業主大會。被問及是次會否為最後一次大會，民青局局長麥美娟今日（25日）表示，需視乎日後業權收購工作等，惟相信只要合安仍然為宏福苑委任管理人，必定會按照法例要求，作出相應的大廈管理工作，或者按照法例要求，召開需要召開的會議。



合安下月8日召開宏福苑業主大會 議程包括匯報財務狀況

合安將於下月8日晚上7時，在大埔社區中心召開法團業主周年大會，議程包括「管理人匯報屋苑財務狀況」和「討論及議決選聘2026年財政年度的核數師」等。業主昨日（24日）起至下月3日中午，可預先登記出席。

民青局局長麥美娟、副局長梁宏正見記者。（林彥汛攝）

麥美娟：按條例召開周年大會 日後開會與否視乎收購進度

麥美娟今日出席立法會後見記者時被問及，合安下月舉行的業主大會會否為最後一次，以及合安是否已處理好早前業主大會的所有問題，例如核數文件欠缺抬頭或與核數師相關等事宜。

麥美娟表示，合安今次召開周年業主大會，是按照了《建築物管理條例》的規定，條例要求屋苑須於上一次大會後的12至15個月內召開下一次周年業主大會，而宏福苑對上一次大會於去年9月舉行。

至於今次是否最後一次大會，她指需視乎日後的業權收購工作，惟相信只要合安仍然為宏福苑的委任管理人，必定會按照法例要求，作相應的大廈管理工作，或者按照法例要求，召開需要召開的會議。