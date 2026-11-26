女士產後的「坐月」調理服務普及，消委會調查8間月子餐服務商戶網站，發現收費差異明顯，以收費最高的28天套餐比較，平均每日收費由317元至814元不等，即整個套餐有機會收費約8,800元至近2.3萬元不等，相差超過逾1.5倍。即使屬同一商戶，不同套餐的收費亦可相差接近9成。消委會建議，消費者應查閱餐單內容及食材選擇等各項細節，以挑選切合自身需要的套餐。



消委會調查8間月子餐服務商戶網站，發現收費差異明顯。(資料圖片)

月籽站28天套餐317元日費最低 不包早餐下午茶

消委會於今年9月至11月，調查提供「已烹調並配送到家」的月子餐服務，收集8間商戶各套餐的餐膳內容、收費詳情、配送安排及相關條款。

調查發現，以調查各商戶收費最高的28天套餐計算，月籽站「優選月子餐」平均每日收費317元最低，每天餐膳不包早餐和下午茶，至於主菜、蔬菜、主食、湯品各有2份，另送炒米茶28日裝。

最貴收費菜式屬個人化訂製

而天恩月子中心「珍膳套餐」平均每日收費可達814元為最高，每天餐膳包早餐和下午茶各一份，主菜有4份，蔬菜、主食、湯品各有2份。

該中心所有菜式為個人化訂製，由客服職員聯絡了解食物喜好及安排中醫視診訂製餐單。而收費亦會視乎送貨地區、日期及每天送餐次數而定。

(消委會網頁截圖)

同一商戶不同套餐費相差可近9成

消委會指，即使屬同一商戶，不同套餐的收費亦可相差接近9成。以盧太太湯水為例， 其28天套餐平均每天收費，由378元至714元不等，相差接近9成。消委會指，後者收費較高，主因是每天額外提供早餐、下午茶、2份主菜及 1 份蔬菜，並包含炒米茶組合、文冬薑月子護理套裝，及月子補身零食等附加項目。

消委會指，即使訂購日數相同，套餐收費仍可能因應餐膳數量、主菜數量、食材種類、配送安排以至附加服務等而有所不同。消委會建議，消費者在比較套餐收費之餘，亦應查閱餐單內容及食材選擇等各項細節，以挑選切合自身需要的套餐。

中醫服務次數不同 藥費另付

另外，調查又發現，大部份商戶均有提供中醫服務，不過，服務內容差異頗大。例如森家媽媽有限公司的28天月子餐包括2次中醫問診，藥費另付。月子工房 — 愉媽媽的「星級月子餐」只有1次中醫診症服務。

消委會建議，消費者不宜只着眼月子套餐是否附設中醫服務，更應先了解服務形式、次數、涵蓋範圍，以及是否涉及額外收費，從而按個人需要選擇合適的套餐。